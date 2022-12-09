英國日本意大利聯袂研發第六代戰機「暴風雨」——瞄凖印太意味十足

47 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 「暴風雨戰鬥機」設計圖

英國首相蘇納克宣佈，英國、意大利和日本將合作開發一種使用人工智能技術的新型戰鬥機。已經有英國媒體評論稱，與日本聯合研發新一代戰機，充分顯示英國在未來安全防衛問題上進一步將重心向印太地區傾斜。

蘇納克表示，合資企業旨在為英國創造數以千計的就業機會並加強安全合作關係。

預計，三國聯合研發的戰機將在2030年代中期投入使用並最終取代現役颱風（Typhoon）戰機，並將攜帶許多新研發的尖端武器。

首相蘇納克周五(12月9日)在訪問林肯郡的皇家空軍康寧斯比（RAF Coningsby）基地時說，與日本和意大利結成的伙伴關係將「使我們國家免受新威脅」。

蘇納克說：「我們是世界上少數幾個有能力生產技術先進戰鬥機的國家之一。」

目前，研發暴風雨戰鬥機的工作已經展開。研發目的是生產一種高速、隱形、使用先進傳感器，甚至人工智能的戰鬥機，在飛行員失控，或處於極端壓力下時提供協助。

如果有需要，這種戰鬥機還可以在沒有飛行員駕駛的情況下飛行，並能夠發射高超音速導彈。

但是建造這樣一架精密複雜的飛機成本是非常昂貴的。美國研發的F35噴氣戰鬥機是美國五角大樓有史以來最昂貴的計劃，所以英國一直在尋找合作伙伴共同研發。

意大利已經加入，而日本最新的加盟是一個重要的舉動，因為正值英國與印度-太平洋地區的盟友擔心中國更加強勢而建立更緊密關係的時候。

這一研發計劃並不排斥更多盟友的加入。不過法國、德國和西班牙已經在合作進行他們自己的設計，美國也是如此。

對英國而言，與意大利和日本的這一合作生產新型戰鬥機的協議不僅關係到安全，也關係到經濟。英國希望開發一種新的戰鬥機能創造和維持成千上萬的英國就業機會，並為更多的武器出口打開大門。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超音速戰鬥機「颱風」

在第二次世界大戰期間，噴火戰鬥機（Spitfire）飛行員讚揚他們的飛機反應靈敏，感覺飛機就像他們身體的一部分。

到了2030年，戰鬥機與飛行員之間將關係更加緊密，因為飛機能讀取飛行員的思想。

暴風雨戰鬥機原本由英國貝伊公司（BAE）、羅爾斯·羅伊斯公司（Rolls-Royce)、歐洲導彈集團、MBDA公司和意大利的萊昂納多公司開發，如今日本三菱也加入其中。

暴風雨戰鬥機的特點之一是具有人工智能（AI），可以為飛行員在失控或處於極端壓力下時提供協助。

飛行員頭盔中的傳感器將監測大腦信號和其他身體醫學數據。因此，在飛行員連續的飛行中，人工智能將積累一個巨大的生物識別和心理測量信息數據庫。

有了這個飛行員獨特特徵的資料庫，如果傳感器顯示飛行員可能需要幫助，那麼飛機上的人工智能將能夠介入飛行並提供幫助。