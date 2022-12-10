哈里和梅根：網飛紀錄片前三集中的看點

11 分钟前

圖像來源，Harry & Meghan/Archewell Productions/Netflix

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）新紀錄片的前三集已經播出。紀錄片講述了哈里和梅根是如何相遇的，他們的第一次約會，以及對他們家庭生活的領悟。以下是一些片中提到的場景。

哈里王子離開王室的第一時刻

在戲劇性的片頭字幕和音樂之後，第一集的第一個場景是哈里王子在倫敦希思羅機場的溫莎VIP套房裏拍攝自己。他正在等待登上飛往加拿大的航班。

這是2020年3月。女王已經同意她的孫子和妻子辭去高級王室成員職務，而哈里王子剛剛完成了最後一次任務。這是私人的關鍵時刻，也是外界第一次看到。

「到底發生了什麼？我們是怎麼走到這一步的？」哈利說。

畫面中首先出現的是報紙頭版，對這對夫婦辭職的戲劇性決定表示震驚，然後鏡頭切換到加拿大溫哥華島，梅根正用手機拍攝自己，頭髮上纏著毛巾。

「哈里在倫敦，我在這裏，」梅根搖著頭說。「我甚至不知道從哪裏開始說。」

阿奇出鏡

在第一集的後面，我們深入了解到哈里王子一家在加州家中的生活。當鮮紅的日落出現在屏幕上時，我們聽到梅根問她的大兒子阿奇，他會如何描述它。

「嗯，這一切都很漂亮，」這個三歲孩子回答。

音頻還配有梅根用手機拍攝的片段，阿奇在他們位於蒙特西托（Montecito）的家外的一條小路上搖搖擺擺地走，哈里推著嬰兒車，我們認為嬰兒車裏是女兒莉莉貝特（Lilibet）。

在博茨瓦納露營

圖像來源，Harry & Meghan/Archewell Productions/Netflix

圖像來源，Harry & Meghan/Archewell Productions/Netflix

第一集還講述了哈里和梅根在2016年開始戀愛的故事。兩人見過兩次面後，哈里王子邀請梅根和他一起去博茨瓦納旅行五天。他們睡在帳篷裏，沒有浴室，沒有鏡子，也沒有手機信號。

「我要登上飛機，飛到灌木叢中間去？我在做什麼？」梅根，「如果我們不喜歡對方怎麼辦？」

梅根承認，她剛到這裏的時候感覺有點尷尬。「我記得他遞給我一個雞肉三明治，」她笑著說，「幸虧我們真的很喜歡對方。」

圖像來源，Harry & Meghan/Archewell Productions/Netflix

H, M和Haz

很快就會意識到，雖然哈里和梅根對我們來說可能是薩塞克斯公爵和公爵夫人，但就像其他夫婦一樣，他們對彼此有愛稱。

而且似乎有很多。她是M，Meg和Meghan，而他是H。鏡頭顯示，哈里和梅根視頻通話，梅根給他存的名字是Haz。

梅根在第二集談種族主義

第二集主要講述梅根和她的童年，她坦率地談論種族主義和混血。「人們不會談論作為混血感覺如何。我的自我認同很大程度上是在試圖弄清楚我適應哪裏。我認為這很大程度上關於你不夠白或者你不夠黑。但我不這麼看世界。」

梅根開車經過洛杉磯好萊塢露天劇場，講述了她和媽媽最近一起去的一場音樂會。

演出結束後，當他們離開停車場時，梅根記得她的母親不耐煩地對著擋路的人按喇叭。

「那個女人轉過身來，對我媽媽大喊N開頭的那個詞。」梅根說。

梅根說，她的母親緊緊地握著方向盤，指關節都變白了。

「開車回家的路上，她一直沉默不語，我們從來沒談過這件事。」

同一集中，哈里王子說，儘管他認為自己「意識到」種族主義問題，但他和梅根的關係讓他意識到自己「在生活中幸福夢遊」。

「我的孩子是混血，我為此感到非常自豪。」他說。

「我一直是一個擁抱者」

在第二集中，梅根還回憶了她第一次與其他王室高級成員見面的情景，並承認自己沒有預料到會面的正式程度，即使這是閉門會面。

她說，當威廉王子和他的妻子凱特來吃晚飯時，她光著腳，穿著破洞牛仔褲，她擁抱了他們。

「我一直是一個擁抱者，」梅根說，「我沒有意識到對很多英國人來說這令人不快。」

後來，她描述了哈里問她是否知道如何行屈膝禮的時候，就在她"超現實"地第一次見到男友的祖母，即已故伊麗莎白女王前。

「我覺得這只是個玩笑，」梅根說，「太緊張了。」

當女王離開房間，尤金妮郡主和她的母親約克公爵夫人莎拉祝賀了梅根。

「我不知道我在做什麼。」梅根承認。

圖像來源，Archewell Productions/Diamond Docs/Netflix

求婚細節和企鵝連體衣

在同一集中，哈里王子描述了他向梅根求婚的情景。那是在2017年年底，梅根正在家裏烤雞，哈里決定開一瓶香檳。

在徵得祖母同意後，哈里王子在肯辛頓宮的花園裏單膝跪地求婚，周圍有15支電子蠟燭。

雖然官方要過幾個星期才會宣佈訂婚，但這對夫婦為朋友們舉辦了一場訂婚派對，所有的客人都身穿動物服裝。

「梅根和哈里穿著企鵝連體衣，因為企鵝伴侶終生相伴。」他們的朋友露西·弗雷澤（Lucy Fraser）回憶，「他們太甜蜜了。」

柔和色調的服裝

伊麗莎白女王以其豐富多彩且協調的服裝而聞名。在第三集中，梅根解釋了為什麼她在英國時經常穿著柔和的色調，包括白色和米色。

「你永遠不能和女王陛下穿一樣的顏色，你也不應該和家裏更年長的成員穿一樣的顏色。」她解釋。

她說，她竭盡全力「融入其中」。