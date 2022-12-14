氣候變化：英國數十年來首次批准開採煤礦

克里斯蒂娜·麥克索利（Christina McSorley）, 約書亞·內維特（Joshua Nevett）， 羅拉特（Justin Rowlatt）

BBC新聞

1 小时前

圖像來源，West Cumbria Mining Company 圖像加註文字， 新煤礦位於坎布里亞的懷特港附近

英國地方發展、社區及住房大臣邁克爾·高夫（Michael Gove）批准英國開採30年來的第一個新煤礦，但許多保守黨議員和專家對其可能引起的氣候變化衝擊表示關注。

建議中開採的煤礦位於坎布里亞（Cumbria），該煤礦將開採焦煤供應英國和世界其他地方的煉鋼行業。

批評者說，煤礦開採將破壞氣候目標，而且世界對於焦炭的需求正在減少。

不過支持者說，在懷特港（ Whitehaven ）附近的這個煤礦將創造就業，還能減少英國對進口煤炭的需求。

在2020年當地政府初步批准了這個項目後的兩年裏，「西坎布里亞礦業項目」一直懸而未決。

項目的批准在2021年初被擱置，因為政府氣候變化顧問說，該煤礦將增加碳排放。不久後聯合國氣候變化大會在格拉斯哥召開 。

英國政府的顧問機構氣候變化委員會 (UKCCC)指出，這座煤礦開採煤炭的85%將用於出口。

圖像來源，BOWL 圖像加註文字， 最近蘇納克對來自保守黨議員的壓力讓步，放鬆了對英格蘭新建沿海風電場的規劃規則

「歐洲市場」

英國氣候變化委員會（CCC）的主席德本（Deben）爵士說，上述建議「毫無理由」，並且說批准該計劃會破壞英國在應對氣候變化中的領導地位。

英國規劃當局審查了最初的決定，並且向社區和地方發展國務大臣提交報告，最後決定將在審核後做出。

一封介紹上述決定批准過程的信件說，英國地方發展、社區及住房大臣邁克爾·高夫同意規劃視察官員批准開採煤礦的建議。

信件說， 高夫認同「目前英國和歐洲市場對煤炭有需求」的說法。

英國社區大臣同意這項評估，即開發對碳排放產生的影響「相對中性，並不顯著」。

英國政府的地方發展，房屋及社區部表示，決定並不違背政府關於限制碳排放的政策。

但是反對黨和環保組織譴責了這個決定，說它對於氣候和英國向綠色經濟轉型造成了傷害。

國際環保組織「地球之友」說，英國政府的決定「具有誤導性，並且是個後果嚴重的錯誤，和現有所有的證據相矛盾」。

地球之友的托尼·博斯沃思（Tony Bosworth）說，「該煤礦沒有必要，它會增加全球排放，而且也不會替代俄羅斯的煤炭。」

低碳鋼

煤炭是所有化石燃料中污染性最大的燃料，其排放幾乎是天然氣的兩倍。

西坎布里亞礦業表示，該煤礦生產的焦煤將用於英國和歐洲的煉鋼生產。

當地政府批准了許可，讓他們在2049年前開採焦煤，煤礦據料會創造500個就業崗位。

但是英國仍然使用煤炭燃料的兩個鋼鐵公司，英國鋼鐵和塔塔都表示他們計劃改用低碳生產方法。

鋼鐵行業專家克里斯·麥克唐納（Chris McDonald）估計，在2030年前這些鋼鐵企業使用該煤礦產出的焦煤最多不超過10%，或根本不會用。

這意味著新煤礦將把產出的焦煤全部出口。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 懷特港外圍的前化工廠址將成為煤礦開採的地點

影子內閣的氣候大臣米利班德（Ed Miliband）稱該煤礦「不是解決能源危機的辦法"，而且"不能提供安全，長期的就業機會」。

綠黨說政府的決定「有意被推遲」到英國主持的氣候峰會結束後，零政府的環境保護信譽「嚴重受損」。

該決定可能保留了保守黨內部的分歧，支持環保的保守黨議員已經公開批評這個計劃。

資深的保守黨人士，包括前財政大臣誇西·克沃騰（Kwasi Kwarteng）和聯合國氣候變化大會主席阿洛克·夏爾馬(Alok Sharma)都說，該煤礦同英國的氣候變化目標有衝突。

但是保守黨的一些北方議員都在游說，支持煤礦開採，他們的理由是煤礦將提供就業和投資。

保守黨前主席傑克·貝瑞（Jake Berry）在社交媒體推特上說，政府的決定「對北方地區來說是個好消息，也符合常識。」

BBC政治記者威爾斯分析：

這個決定對英國首相裏希·蘇納克（Rishi Sunak）的環保聲譽會造成何種影響?

最近蘇納克對來自保守黨議員的壓力讓步，放鬆了對英格蘭新建沿海風電場的規劃規則。他從前曾希望維持對沿海風電場實際上的禁止做法。

批評者說，燃燒更多煤炭同促進綠色能源背道而馳。

支持者說，煤礦會為政府關於地方發展，減少地區不平等的計劃提供支持。

但是工黨表示那不應該同零排放承諾相左，認為政府應該在再生能源，絕緣隔熱和核能就業方面加大投入。

新煤礦在坎布里亞當地輿論中也產生了截然相反的看法，有支持煤礦創造就業的人，也有其他人警告煤礦會帶來氣候變化的風險。

保守黨當地議員克里斯·懷特賽德（Chris Whiteside）對開採煤礦的決定表示歡迎，他說英國的焦煤「比從美國和俄羅斯進口的焦煤對地球環境的損害更小。」