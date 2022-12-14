曼城領館抗議風波：中國召回六名駐英國外交官

2022年12月14日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10月16日，中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突。

在中國駐曼徹斯特總領事館外發生抗議者遭攻擊事件兩個月後，北京方面召回六名外交官，其中包括駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

英國曾要求這些外交官放棄外交豁免權，允許警方就 10 月發生的抗議者被毆打事件向他們提問。

英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利 (James Cleverly) 對這6人中沒有一人將面臨司法程序表示失望。

被召回的包括中國駐曼城總領事鄭曦原，他曾向英國媒體承認自己曾介入事件，但否認自己襲擊示威者，聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。

10月16日，中國駐曼徹斯特總領事館外的一場示威活動演變成暴力衝突，有視頻顯示一名示威者被毆打。

事發當天是中共二十大開幕日，數十名香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館門外擺放諷刺習近平的漫畫，包括帶有中文髒話的直幡。

這一事件引起英國政界高度關注，並引發中英外交風波。

中國緩和爭端？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大開幕之際，一群居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館抗議，遭不明身份人員推搡毆打。

10 月 16 日，親民主抗議者、香港人 Bob Chan 被拖到曼城領事館內，遭到毆打後受傷。

鄭曦原後來告訴記者，當時他是在努力保護他的同事，並補充說，Bob 「辱罵我的國家，我的領導人。我認為這是我的責任。」

中國召回外交官的決定被視為希望緩和爭端，避免中英之間就此進一步針鋒相對。

英國官員表示，中國駐倫敦大使館知道，如果外交官不同意參與警方的調查，那麼將會有進一步的後果。

這很可能包括那些外交官被宣佈為不受歡迎的人並被驅逐出英國。

中國選擇通過召回外交官來避免這種結果。

事件發生後，北京外交部發言人10月19日曾稱，有「不法分子」進入中國駐曼城領館、導致中方人員受傷，中方已向英方提出交涉，要求英國加強保護在英國的中國外交官。

圖像加註文字， 曼城領事館外當時的場景

英國「嚴肅對待」

英國外交大臣克萊弗利表示，中國將鄭曦原和其他五名官員召回，表明英國對這一事件的態度是嚴肅的。

「我們將繼續在世界舞台和國內遵守法治，我們希望其他人也這樣做，」他說。

克萊弗利在給下議院的一份書面聲明中補充說：「我對這些人不會接受（警方）問話或面臨司法感到失望。」

「儘管如此，那些對曼徹斯特事件負責的人不再是——或很快將不再是——駐英國的領事人員，這是正確的。」

英國政府已通知中國，六名外交官需要在本周內放棄外交豁免權。

克萊弗利說，這是應大曼徹斯特警方的要求做出的決定。

英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）發表聲明說，「英國人民理所當然地希望那些在我們的領土上犯罪的人承擔後果。這就是生活在一個法治國家的意義所在。」

她在聲明中形容，襲擊抗議者的中國外交官像膽小鬼一樣逃離了英國」。

她說，「（英國）外交部現在必須宣佈那些逃離的人為不受歡迎的人，並明確表示他們在英國再也不會受到歡迎。」

「（事情）了結的感覺」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 事件中受傷的30多歲港人Bob Chan在10月19日出席了英國議會多名議員舉行的記者會，他身旁是保守黨前黨魁伊恩·鄧肯-史密斯（Iain Duncan Smith，施志安）。

Bob Chan在談到中國外交官離開英國時說：「我在曼徹斯特遭到中國領事館工作人員的毆打已經（過去）兩個月了。」

「今天，我聽說領事館的一些人員已經被召回中國。雖然這可能需要兩個月的時間才能發生，但我相信這是解決這個複雜外交問題的一種方式。」

「我和家人搬到這個國家自由生活。2022 年 10 月 16 日發生的事情是不可接受的和非法的，這些中國外交官被召回給我一種（事情）了結的感覺。」

30多歲的港人Bob Chan在10月19日出席了英國議會多名議員舉行的記者會。

他當時在記者會上說，集會是和平示威，否認有挑釁行為。他說，自己從沒試圖進入領事館，「我是被拉進去的。」

他憶述，中國領事館人員當時出來拿走示威道具，他試圖阻止，期間被人拉入領事館範圍並拳打腳踢，有人在其背後扯頭髮。

外交豁免權

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國駐曼城總領事鄭曦原否認自己曾襲擊示威者，聲稱當時總領事館人員的生命受到威脅。

理論上講，外交豁免權意味著外交官及其家屬不會因任何犯罪或民事案件而被逮捕或起訴。

中國最初稱有人企圖非法闖入領事館。

警方當時表示，多達 40 名示威者聚集在領事館外，領事館屬於英國領土，但未經同意警方不得進入。

大曼徹斯特警方稱，一群男子「從樓裏出來，一名男子被拖進領事館並遭到毆打。」

「由於我們擔心這名男子的安全，警官進行了干預，並將受害者帶離了領事館，」警方聲明說。

前保守黨領袖鄧肯-史密斯爵士表示，英國應該正式宣佈這些中國外交官為不受歡迎的人。

「在曼徹斯特公然攻擊一位和平的民主活動人士，讓那些負責任的人抬著頭離開英國是不夠的。讓中國把他們帶回來是不公平的，」他說。