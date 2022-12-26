英王查爾斯首份聖誕文告：關注民眾「焦慮和困苦」，向公共服務人員致敬

肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan）

BBC王室事務記者

1 小时前

圖像來源，Victoria Jones

英國國王查爾斯（King Charles，查理斯國王）在他即位後的首份聖誕文告中強調了當前的生活成本危機。

他在演講中提及，那些處於困境中的人們正苦苦努力「支付他們的賬單和保障家人的溫飽」，他們承受著「巨大的焦慮和困苦」。

這份由國王在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）錄影發表的文告演講中，一同出現的還有食物銀行和援助無家可歸者的畫面。

查爾斯國王亦向他的母親、安葬在聖喬治禮拜堂中的英女王伊麗莎白二世致敬。

已故的英女王開創了通過電視演講發表王室聖誕日文告的先河。去年她在自己的最後一份聖誕文告中提到，她將「傳遞接力棒」給下一代。

查爾斯國王的演講主題觸及了一些他的事業追求和信念——對弱勢群體的關注、公共服務的重要性和對多元宗教信仰的支持等。

只有在職王室成員出現在了國王的此次廣播畫面中，包括卡米拉王后、威爾斯親王威廉王子及王妃凱特、威塞克斯伯爵愛德華王子以及長公主安妮等。

薩塞克斯公爵哈里王子及公爵夫人梅根均未被提及。約克公爵安德魯王子亦未在其中。

在一個充斥著罷工行動和財政壓力的時期，國王的演講聚焦於支持有需要的人民。

「我想要特別向所有極盡親善的人們致敬，他們或慷慨地提供食物與捐助，或付出所有財富中最珍貴的一種，就是他們的時間，來支持他們身邊那些最需要的人們，」國王說。

這一段陳述伴隨著慈善機構向無家可歸者派發食物，以及志願者在食物銀行開展援助工作的照片。

白金漢宮表示，在已故英女王逝世後捐出的資金將撥給慈善機構，幫助那些未能支付能源賬單的民眾。

查爾斯較早前首次作為國王出席了傳統的聖誕日彌撒，之後在諾福克郡的桑德林漢姆莊園（Sandringham）與高級王室成員一起度聖誕。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 已故英女王在去年的聖誕文告中表示，要「傳遞接力棒」予下一代。

查爾斯讚揚急救服務機構「不知疲倦地保障著我們所有人的安全」，他還讚揚了教師、衛生及社會關愛事務人員。

去年的聖誕文告成了已故英女王最後的一次聖誕演講，而查爾斯憶述了女王在9月逝世之後，民眾給予的「愛與慰問」。

「對於所有失去了至親的我們來說，聖誕節是特別酸楚的日子。我們在每一個季節變幻之際都感覺到他們的缺席，並在每一個珍貴的傳統節日裏紀念著他們，」他說。

查爾斯發表演講時站在「靠近我摯愛的母親、已故女王和我親愛的父親安息的地方」，他提及了母親對上帝的信仰，還有她「對人民的信念」。

演講特別強調了宗教團體的社區工作。查爾斯在強調自己基督教信仰的同時，亦將感謝給予了其他宗教。

他說，「教堂、猶太會堂、清真寺和謁師所」表現出了「由衷的團結」。

查爾斯這樣描述他在到訪基督誕生地伯利恆時的感動：「站在那個地方對我的意義超過了我所能表達的程度。」

國王的聖誕演講是一個延續了90年的傳統。第一份王室聖誕文告於1932年由喬治五世（George V）透過無線電廣播發表，第一份電視廣播的聖誕文告則是於1957年由伊麗莎白二世發表。

查爾斯在風格上作了一些改變：相較於過去在辦公桌後面正襟危坐的演說，他是站立著發表自己的第一份文告，而他講述的主題亦更集中於當前的社會議題。

但是仍然有很多沿襲傳統的元素。這是在聖誕日當天在唱詩班伴隨下於禮拜堂發表的演說，觸及的主題是信仰、希望以及服務他人的重要性。

與去年英女王的最後一次文告一樣，唱詩班在結尾唱的是頌歌《美哉小城小伯利恆》（O Little Town of Bethlehem），而國王在當中強調的是「光明戰勝黑暗」的訊息。

查爾斯三世國王聖誕文告全文：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：英王查爾斯即位後的第一份聖誕文告（英文）

我現在正站在溫莎城堡美麗雅緻的聖喬治禮拜堂，靠近我熱愛的母親、已故的女王和我親愛的父親安息的地方。

我記起了你們很多人寄給我夫人以及我本人的那些感人至深的信件、卡片和訊息，而我對你們向我全家人表達的愛和慰問感激不盡。

對於所有失去了至親的我們來說，聖誕節是特別酸楚的日子。

我們在每一個季節變幻之際都感覺到他們的缺席，並在每一個珍貴的傳統節日裏紀念著他們。

在充滿愛的頌歌《美哉小城小伯利恆》中，我們歌頌道：「在禰漆黑的街衢，永恆真光照亮。」

我母親對於那束光的力量所抱持的信念，是她對上帝信仰當中必不可少的部分，同時亦包含在她對人民的信念之中，而這亦是我全心抱持著的一份信念。

這樣一份信念，相信每一個人都有著超乎尋常的力量，懷著善心和愛心去觸及其他人的生命，去為他們周圍的世界照出一片光明。

這是我們共同體當中的基本要素，也是我們社會的最根本。

我們從武裝部隊和急救服務人員的無私奉獻中看到了它，他們不知疲倦地工作，保障著我們所有人的安全，還有在我們哀悼女王的故去時，他們的表現是如此優秀。

我們從醫護和社會關愛職業工作者，從教師，當然還從所有在公共服務領域裏工作的人們身上看到了它，他們的技能和投入奉獻是我們共同體的核心。

而在這個有著巨大焦慮和困苦的時期，無論是世界各地面臨著戰亂、饑荒或自然災害的人們，還是那些在家裏想方設法支付賬單和保障家人溫飽的人們，我們從我們國家和英聯邦各國人民的人道精神中看到了它。他們是那樣心甘情願地對他人的困境給予響應。

我想要特別向所有極盡親善的人們致敬，他們或慷慨地提供食物與捐助，或付出所有財富中最珍貴的一種，就是他們的時間，來支持他們身邊那些最需要的人們；還有很多慈善組織，他們在最困難的情勢下做了如此齣色的工作。

我們的教堂、猶太會堂、清真寺和謁師所，再一次團結了起來，一整年裏都給饑餓的人們以食物、愛和支持。

這份由衷的團結是以最鼓舞人心的方式表達了愛鄰如己的信念。

威爾士親王和王妃近日到訪了威爾士，令這種共同體精神活生生的例子亮在世人面前。

幾年前，我得以實現一個終生祈願，到訪伯利恆和主誕教堂（Church of the Nativity）。

在那裏，我走到了那個馬槽禮拜堂前，站在那顆鑲在地上銘記耶穌基督降生地點的銀星旁邊肅然起敬。

站在那個地方，對我的意義超過了我所能表達的程度，因為《聖經》告訴我們，「來到世間的光」就是在那裏誕生的。

當然，聖誕節是一個基督教的節日，但是光明戰勝黑暗的力量是跨越了宗教信仰的界限而受到歡慶。

所以，無論你的信仰是什麼，又或者你沒有宗教信仰，在這份賦予生命的光之中，懷著我們服務他人的真切謙卑，我相信我們能夠找到對未來的希望。

讓我們一起慶祝，並永遠珍惜它。