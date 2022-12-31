中國疫情：世衛督促分享新冠實時數據 英國英格蘭等加強防疫入境客

59 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國2023年春運快將展開，意味著新冠病毒可能進一步在中國大陸境內擴散。

聯合國世界衛生組織（WHO）表示，隨著感染人數激增，中國官員必須分享更多關於國內疫情的實時信息。

世衛組織官員表示，他們希望看到更多有關住院率、重症監護病房入院率、死亡率、疫苗接種率等數據。

幾周前，中國取消了嚴格的「清零」措施之後，病例激增。許多國家宣佈對來自中國的旅客進行強制檢測。英國的英格蘭是最新一批宣佈相關措施的地方。

截至目前，美國、法國、西班牙、韓國、印度、意大利、日本、台灣等地都宣佈對來自中國的旅客進行了檢測，他們擔心病毒再次傳播。

世衛組織督促分享數據

世界衛生組織周五（12月30日）和中國衛生當局舉行高級別會議，再次要求中國定期分享有關疫情的具體和實時數據，以制定凖確的風險評估和有效的應對措施。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國衛生當局許諾推進提高長者新冠疫苗接種比率。

世衛組織強調了監測並及時發佈數據的重要性，稱這些數據可以幫助中國和國際社會制定凖確的風險評估，以便制定有效的應對措施。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當天在社交媒體上也強調了維持透明度和定期共享數據的重要性。

他說：「在缺乏有關中國疫情的全面信息的情況下，世界各國正在以他們認為可以保護其國民的方式採取行動，這是可以理解的。」

中國外交部本周早些時候強調，中國的疫情總體上是「可預測且可控的」。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 中國許多醫院急診室與發熱門診仍在承受新冠患者激增的龐大壓力。

英國的決定與擔心

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 中國只有直航班機往返英格蘭航點，但倫敦中央政府將尋求在全國執行對中國旅客入境前檢測的要求。

英國也在周五決定跟隨其他國家，強制中國入境旅客接受檢測：英國衛生和社會保障部（Department of Health and Social Care）表示，從1月5日起乘坐直飛航班從中國出發的旅客要在出發前進行新冠檢測。

入境前檢測要求只適用於英格蘭機場。倫敦政府支出，中國與蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭之間並無直航航班，但中央政府將與三地的權力下放政府協調，確保有關政策能推展至全國。

從1月8日起，英國衛生安全署（UK Health Security Agency）也將啟動監測，對從中國抵達乘客的樣本進行病毒檢測。英國衛生大臣史蒂夫·巴克萊（Steve Barclay）表示，政府正在採取「平衡和預防措施」，這些措施是「暫時的」，官員們正在評估最新數據。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國宣佈取消入境隔離措施，並將「新冠肺炎」更名為「新冠感染」。中國民眾怎麼看這一改變？

疫苗接種聯合委員會主席安德魯·波拉德教授爵士（Prof Sir Andrew Pollard）說，相關限制不太可能阻止新冠病毒變體進入英國，也很難知道此舉會對英國產生什麼影響。

「試圖通過調整旅行方式來禁止病毒傳播效果不太好」，他告訴BBC新聞，「我們已經看到，在大流行期間，各國都限制了旅行，但這並沒有阻止病毒最終在世界各地傳播。」

英國政府還受到了議會內保守黨議員的壓力，有議員希望採取更有力的回應。其中保守黨議員大衛·戴維斯（David Davis）表示，對來自中國的人進行強制性檢測是「相當合理的要求」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 意大利是最先要求中國入境旅客接受新冠核酸檢測的歐盟國家。

英國議會下議院國防特別委員會主席托拜厄斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）稱檢測是「最低限度能夠做出的努力」。

他對民營倫敦廣播公司（LBC）表示：「讓我們對所有從中國入境的乘客進行檢測，無論他們來自哪個國家。在經歷了這場大流行之後，我們還想冒險嗎？」

2019年，英國政府向有意願從中國前往英國的人簽發了813,532張簽證。在接下來兩年裏，受到北京嚴格邊境管控的影響，這一數字降至不到20萬。

科學家的質疑

一些科學家對英國、美國等地的做法提出質疑，他們表示，最好是在旅客抵達後對進行篩查。

並非所有國家都宣佈了防控措施。德國、澳大利亞、葡萄牙等表示目前還不會出台新規定。

東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授保羅·亨特（Prof Paul Hunter）認為，中國目前的情況不太可能在英國乃至全球範圍內產生更多病例。

他周三（28日）在BBC廣播電台第四台節目中表示，雖然中國處於「黑暗」和「困難」的境地，但目前的證據表明，特定變異病毒在中國引發的大多數感染「在世界其他地方非常普遍」。

他還說，自今年夏天出現疫情以來，英國已經出現了許多此類病例。