中國疫情：世衛督促分享新冠實時數據 英國英格蘭等加強防疫入境客
聯合國世界衛生組織（WHO）表示，隨著感染人數激增，中國官員必須分享更多關於國內疫情的實時信息。
世衛組織官員表示，他們希望看到更多有關住院率、重症監護病房入院率、死亡率、疫苗接種率等數據。
幾周前，中國取消了嚴格的「清零」措施之後，病例激增。許多國家宣佈對來自中國的旅客進行強制檢測。英國的英格蘭是最新一批宣佈相關措施的地方。
截至目前，美國、法國、西班牙、韓國、印度、意大利、日本、台灣等地都宣佈對來自中國的旅客進行了檢測，他們擔心病毒再次傳播。
世衛組織督促分享數據
世界衛生組織周五（12月30日）和中國衛生當局舉行高級別會議，再次要求中國定期分享有關疫情的具體和實時數據，以制定凖確的風險評估和有效的應對措施。
在會晤後發表的聲明中，世衛組織表示，除了實時流行病學數據，他們尤其希望中方能說明60歲以上人群接種新冠疫苗的情況。
世衛組織強調了監測並及時發佈數據的重要性，稱這些數據可以幫助中國和國際社會制定凖確的風險評估，以便制定有效的應對措施。
世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當天在社交媒體上也強調了維持透明度和定期共享數據的重要性。
他說：「在缺乏有關中國疫情的全面信息的情況下，世界各國正在以他們認為可以保護其國民的方式採取行動，這是可以理解的。」
自12月25日起，中國國家衛生健康委員會將每日確診病例和死亡人數發佈職能移交予下級中國疾病預防控制中心，並表明數據是「供參考和研究使用」。此外，官方也改變了新冠死亡的分類。分析人士稱，中國每天病例可能接近100萬例。
中國外交部本周早些時候強調，中國的疫情總體上是「可預測且可控的」。
英國的決定與擔心
英國也在周五決定跟隨其他國家，強制中國入境旅客接受檢測：英國衛生和社會保障部（Department of Health and Social Care）表示，從1月5日起乘坐直飛航班從中國出發的旅客要在出發前進行新冠檢測。
入境前檢測要求只適用於英格蘭機場。倫敦政府支出，中國與蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭之間並無直航航班，但中央政府將與三地的權力下放政府協調，確保有關政策能推展至全國。
從1月8日起，英國衛生安全署（UK Health Security Agency）也將啟動監測，對從中國抵達乘客的樣本進行病毒檢測。英國衛生大臣史蒂夫·巴克萊（Steve Barclay）表示，政府正在採取「平衡和預防措施」，這些措施是「暫時的」，官員們正在評估最新數據。
疫苗接種聯合委員會主席安德魯·波拉德教授爵士（Prof Sir Andrew Pollard）說，相關限制不太可能阻止新冠病毒變體進入英國，也很難知道此舉會對英國產生什麼影響。
「試圖通過調整旅行方式來禁止病毒傳播效果不太好」，他告訴BBC新聞，「我們已經看到，在大流行期間，各國都限制了旅行，但這並沒有阻止病毒最終在世界各地傳播。」
英國政府還受到了議會內保守黨議員的壓力，有議員希望採取更有力的回應。其中保守黨議員大衛·戴維斯（David Davis）表示，對來自中國的人進行強制性檢測是「相當合理的要求」。
英國議會下議院國防特別委員會主席托拜厄斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）稱檢測是「最低限度能夠做出的努力」。
他對民營倫敦廣播公司（LBC）表示：「讓我們對所有從中國入境的乘客進行檢測，無論他們來自哪個國家。在經歷了這場大流行之後，我們還想冒險嗎？」
2019年，英國政府向有意願從中國前往英國的人簽發了813,532張簽證。在接下來兩年裏，受到北京嚴格邊境管控的影響，這一數字降至不到20萬。
科學家的質疑
一些科學家對英國、美國等地的做法提出質疑，他們表示，最好是在旅客抵達後對進行篩查。
並非所有國家都宣佈了防控措施。德國、澳大利亞、葡萄牙等表示目前還不會出台新規定。
東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授保羅·亨特（Prof Paul Hunter）認為，中國目前的情況不太可能在英國乃至全球範圍內產生更多病例。
他周三（28日）在BBC廣播電台第四台節目中表示，雖然中國處於「黑暗」和「困難」的境地，但目前的證據表明，特定變異病毒在中國引發的大多數感染「在世界其他地方非常普遍」。
他還說，自今年夏天出現疫情以來，英國已經出現了許多此類病例。