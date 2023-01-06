哈里王子自傳《後備人選》中出現了哪些讓人震驚的說法

詹姆斯·格里高利（James Gregory） ，肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan)

BBC新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images

近日，哈里王子自傳《後備人選》（Spare）中一系列聳人聽聞的言論和指控被披露。

這本書羅列出了英國王室家族裏的不滿和痛苦。例如，他和威廉王子曾要求他們的父親不要娶卡米拉。

但《衛報》最先報道的哈里王子最驚人的說法之一是，他如何遭到哥哥的身體攻擊。

肯辛頓宮和白金漢宮均表示不予置評。

BBC新聞還沒有看到這本書，它將於1月10日正式發佈。

《衛報》看到了這本書。在正式發行日期之前，該書在西班牙出版，《太陽報》、路透社等其他媒體看到了西班牙語版。

《衛報》周三晚上發表第一篇文章後，書中更多的指控被公之於眾。

據《紐約郵報》報道，哈里王子聲稱，威廉和凱特（現在的威爾士親王和王妃）在看到他穿著納粹制服參加聚會後「笑得大叫」。

書中還記載了哈里王子吸毒的經歷，以及在阿富汗衝突中擔任陸軍直升機飛行員的經歷。

從洩露的節選來看，和解和妥協並不在議程上。到目前為止，哈里的指控中有一種未解的悲傷、委屈和指責的語氣。

它也非常私人，關於他最親密的家人、兄弟、繼母、嫂子和父親。這些指控籠罩著憤怒的陰雲，下次再看到哈里王子和王室成員在一起時，人們不可能忽視這一點。

離加冕典禮只有幾個月的時間了，而最後的凖備階段可能會變成哈里是否會來的故事。

以下是這本書中的一些關鍵觀點和啟示：

哈里和威廉曾勸父親不要娶卡米拉

《太陽報》報道，哈里寫道，他和威廉請求父親不要娶現在的王后卡米拉，因為擔心她會成為他們邪惡的繼母。

《太陽報》在這本書意外提前出版後獲得了西班牙語版本，其報道透露哈里王子自稱在卡米拉正式加入王室之前，他和哥哥曾分別與卡米拉見過面。

哈里王子稱，他曾考慮過她是否有一天會成為他的「邪惡的繼母」，但如果她能讓查爾斯國王高興，他和兄弟願意在「心中」原諒她。

但是，這次會面的具體時間以及哈里王子當時的年齡沒有披露。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 威廉王子夫婦和哈里王子夫婦

與亡母戴安娜「對話」

哈里王子描述了他對母親威爾士王妃戴安娜去世的悲傷，導致他向一個「自稱有某種能力」的女人尋求幫助。

「你媽媽說你過著她無法過的生活，」哈里說那個女人告訴他，「你過著她希望你過的生活。」

1997年，戴安娜在巴黎的一場車禍中喪生，當時哈里只有12歲。

《衛報》稱，哈里王子對他與已故母親的一次談話的描述很簡短。與這名女子會面的地點和時間也沒有任何細節。

威廉「把他打倒在地」

哈里王子說，在他倫敦的別墅裏，他哥哥抓住他的衣領，扯下他的項鏈，把他打倒在地。

這本書講述了兩人之間的一場爭吵，哈里聲稱這是由威廉對梅根的評論引發的。

哈里寫道，他的哥哥對梅根很挑剔，威廉說她「難相處」、「粗魯」和「粗暴」。

據《衛報》報道，哈里說，隨著衝突升級，他的哥哥「在鸚鵡學舌地模仿媒體的敘述」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威廉王子和哈里王子

據說哈里王子描述了接下來發生的事情，包括聲稱的肢體衝突。

「他放下（一杯）水，用另一個名字叫我，然後朝我走過來。一切發生得太快了。非常快。」

「他抓住我的衣領，扯下我的項鏈，把我打倒在地。」

「我倒在狗的碗上，碗在我背下裂開了，碎片刺入身上。我在那裏躺了一會兒，神志不清，然後站起來叫他出去。」

威廉和凱特對哈里的納粹服裝「放聲大笑」

《紐約郵報》報道，回憶錄還稱，2005年，威廉王子在一次化裝舞會前看到弟弟穿著納粹制服時，「笑得大叫」。

據《紐約郵報》報道，哈里王子當時問威廉王子和威廉未來的妻子凱特，他是應該穿納粹制服，還是應該穿飛行員的衣服，兩人笑著說應該穿納粹制服。

哈里王子20歲時，《太陽報》在頭版刊登了一張他穿著制服參加一個以「土著和殖民地」為主題的化裝舞會的照片。

17歲吸食可卡因，在伊頓公學吸大麻

哈里王子說，他17歲時在某人家裏被提供了可卡因，並承認在其他幾次場合吸過，儘管他並不喜歡。

他寫道：「這並不有趣，也沒有像其他人那樣讓我感到特別快樂，但它確實讓我感覺不一樣，這是我的主要目標。」

「我是一個17歲的男孩，凖備嘗試任何改變既定秩序的東西。」

他還講述了小學生時期在伊頓公學（Eton College）的浴室裏吸食大麻的經歷，當時作為他保鏢的警察在大樓外面巡邏。

在阿富汗殺死25名塔利班武裝分子

哈里王子說，2012年至2013年在阿富汗擔任直升機飛行員期間，他參加了6次任務，所有任務都有人員死亡，但他認為這些都是合理的。

「這個數據並沒有讓我感到驕傲，但也沒有讓我感到羞愧，」他寫道，「當我發現自己陷入激烈和混亂的戰鬥中時，我沒有把這25個人當成人。他們是被從棋盤上移除的棋子，壞人在殺死好人之前被消滅了。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2012年哈里王子在阿富汗。

威廉建議在鄉村小教堂為哈里梅根舉行婚禮

哈里王子聲稱，王室在他和梅根婚禮的日期和地點上拖了後腿。

他說，當他向哥哥諮詢在威斯敏斯特教堂或聖保羅大教堂結婚的可能性時，威廉說這是不可能的，因為這兩個教堂分別是查爾斯和戴安娜以及威廉和凱特的婚禮場地。

哈里說，威廉建議在科茨沃爾德的海格羅夫樓附近的一個鄉村小教堂。