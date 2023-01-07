哈里王子新書稱曾殺25名塔利班 英國退役軍官指「背棄」軍隊

安德烈·羅登-保羅（Andre Rhoden-Paul）& 英國防務記者喬納森·比爾（Jonathan Beale）

BBC新聞

45 分钟前

圖像來源，WPA Pool 圖像加註文字， 2012年至2013年，哈里王子擔任直升機飛行員。

一名退役指揮官指責哈里王子在「破壞了原生家庭」後「背棄」了軍隊這個曾經支持他的另一個家庭。

蘇塞克斯公爵（Duke of Sussex）在回憶錄中形容，在阿富汗殺死25名塔利班武裝分子就像是「從棋盤上移除棋子」。

前上校蒂姆·柯林斯（Tim Collins）說，「在軍隊裏不該這樣做」。

哈里王子在回憶錄《後備人選》（Spare）中詳細講述了他在阿富汗擔任直升機飛行員的經歷。

這本書在西班牙提前發售，BBC獲得了一本。

在視頻中，哈里王子首次透露，他殺死了25名敵方戰士。這完全有可能，因為他曾兩次前往阿富汗赫爾曼德（Helmand）。

他寫道：「我沒有為這個數字感到驕傲，也沒有感到羞愧。」

「當我陷入戰鬥的激烈和混亂時，我沒想到那是25個人。如果你把人當人看，就不能殺戮。 」

「如果你把他們當人看，就傷害不了他們。他們是棋盤上被移除的棋子，壞人在殺死好人之前就被消滅了。 」

「他們訓練我把他們視為『另類』，訓練得很好。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈里王子在回憶錄《後備人選》（Spare）中詳細講述了他在阿富汗擔任直升機飛行員的經歷。

塔利班高級領導人阿納斯·哈卡尼（Anas Haqqani）在推特上回應王子的言論：「哈里先生！你殺死的那些人不是棋子，是人；他們的家人正在等待他們歸來…… 」

哈卡尼說：「我不指望（國際刑事法庭）會傳喚你，或者人權活動人士會譴責你，因為他們對你又聾又瞎。」

退役指揮官柯林斯（Colonel Collins）上校在接受《部隊新聞》（Forces News）採訪時譴責這本書，稱其為「悲慘的賺錢騙局」。

在提到哈里王子透露他殺死25名敵方戰士時，退役上校柯林斯說：「在軍隊裏不應該這樣做；這不是我們的思維方式。 」

柯林斯表示，「他讓人非常失望。我們不會在槍托上刻痕。從來不會。」

這位前上校曾因在伊拉克戰場前夕對軍隊演講而聞名於世，他說：「哈里背棄了另一個家庭——軍隊這個曾經支持他的家庭，也破壞了他的原生家庭。」

他指責哈里王子選擇了一條「歧途」，「追求他不需要的財富」。

「最後，我看到的只有失望和痛苦，他追求的是他不需要的財富，拒絕他急需的家庭和戰友之愛。」

圖像加註文字， 坎普上校表示，這種言論可能會「給敵人做宣傳」，並激起人們採取報復行動。

前陸軍軍官理查德·坎普（Richard Kemp）上校於2003年被派往喀布爾指揮駐阿富汗部隊，他告訴BBC，這很不尋常，但他對哈里王子透露自己的殺敵數字沒有意見。

他說，士兵們確實會在私下談論他們殺死或打傷的人，有時是「一段戰鬥後減壓的方式」。

在將被擊斃的塔利班叛亂分子稱為「棋子」時，坎普上校表示，這種言論可能會「給敵人做宣傳」。

他還說，這些言論可能會損害哈里王子的安全，並激起人們採取報復行動。

他說：「他們總是想讓人們變得激進，招募新人，我們已經看到塔利班是如何利用這一點的。」

在第二次長時間飛行中，哈里王子在駕駛阿帕奇直升機之前曾短暫地擔任地面前線空中管制員，指揮空襲。

美國及其北約盟國於2001年10月入侵阿富汗，以驅逐塔利班，他們稱塔利班窩藏奧薩馬·本·拉登（Osama Bin Laden）和其他與9·11襲擊有關的基地組織（al-Qaeda）人物。

本·麥克比恩（Ben McBean）在阿富汗皇家海軍陸戰隊服役時失去了一隻胳膊和一條腿，哈里王子曾在幾次活動中見過他，稱他為英雄，說王室需要「閉嘴」。

他在推特上寫道：「愛你#哈里王子，但你得閉嘴！不禁讓人懷疑在他身邊的是些什麼人。」

「如果是好人，現在就會有人告訴他停下來了。」

另一名仍在服役的軍人告訴BBC，哈里的言論「非常不像軍人所為」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國國防部拒絕就哈里王子的說法發表評論。

和許多軍事人員一樣，他說自己沒有興趣統計數字。那些寫書的人似乎對統計殺戮數據更感興趣，這種情況更為常見。

作為一名直升機飛行員，哈里王子在駕駛艙內可以通過傳感器和屏幕近距離觀察個人，比大多數人的視野要好。

他還能看到大炮和地獄火導彈的衝擊力——儘管清晰度很快就會被灰塵掩蓋——他還能查看駕駛艙的錄像。但並不總是能夠數清地上的屍體，或區分受傷或死亡的人。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，他不會評論王子殺死25人的說法是否恰當，但他說，他「非常感謝我們的武裝部隊」。