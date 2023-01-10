反對《逃犯條例》修訂案第三次遊行 Media playback is not supported on your device. 上百萬群眾上街遊行，抗議《逃犯條例》修訂案，「反送中」抗議浪潮全面爆發。黎智英當天走在主辦單位民間人權陣線領頭隊列。

黎智英訪美 View on Twitter 黎智英在美國先後獲美國副總統彭斯（Mike Pence）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接見，中國外交部駐港公署指責美方「別有用心」。

中共官媒標籤黎智英「現代漢奸」 AFP 中共《人民日報》旗下小報《環球時報》發表社評，指控黎智英與民主派元老李柱銘等人是「典型的現代漢奸」。8月13日，官方新華社再發文指責各人是「亂港頭目」。

黎智英大宅遭縱火 黎智英位於九龍大宅遭投擲汽油彈，黎智英並未受傷。10月13日，黎智英二子黎耀恩持股的三家餐廳遭潑油漆。

韓國瑜：黎智英「把台灣弄得腥風血雨」 Getty Images 台灣舉行總統選舉電視辯論，中國國民黨候選人韓國瑜公開指責黎智英把《蘋果日報》與《壹週刊》引進台灣，「把台灣弄得腥風血雨」。韓國瑜挑戰民進黨籍蔡英文連任總統失敗收場。

黎智英因恐嚇、非法集會被捕 AFP via Getty Images 黎智英、民主黨元老楊森與支聯會高層成員李卓人清晨被捕。三人涉及2019年8月31日集會，被起訴未經批准集結罪；黎智英另被起訴在2017年「六四」集會上恐嚇敵對報紙記者，後來被裁定無罪。

黎智英再次被捕 NurPhoto via Getty Images 黎智英與李柱銘、李卓人等15名泛民主派人士被捕。警察指控各人涉嫌組織及參與2019年8月18日、10月1日及10月20日的未經批准集結，落案起訴各人。

在港中國官媒曝光「力高案」 Ta Kung Pao 直屬中國中央政府駐港機關的《大公報》指控黎智英在壹傳媒總部內運營其個人名下的秘書公司力高，涉嫌違反與特區政府香港科技園公司訂立的地契。

中國全國人大決議草擬《香港國安法》 AFP via Getty Images 中國全國人民代表大會第13屆第三次會議閉幕，通過制定《香港國安法》決議，交全國人大常務委員會立法，再直接加入香港《基本法》附表三頒布實施。

《蘋果日報》推出英文版 LightRocket via Getty Images 《蘋果日報》推出英文版，透過網站與手機應用程序提供新聞，並邀約專欄作家撰寫評論文章。創刊當天中文版以《【打國際線】《蘋果》英文版免費試睇！》為題發表宣傳稿。

黎智英與支聯會等疫下「六四」點燭光 Media playback is not supported on your device. 香港警察以新冠病毒病（COVID-19）疫情為由，首次禁止「六四」燭光晚會。黎智英與多名支聯會常委依舊到維多利亞公園，後被起訴「煽惑他人參與未經批准集結罪」。

香港警察首就力高案搜查 香港警察商業罪案調查科搜查灣仔一處辦公室，調查力高顧問公司不當使用科技園公司補貼土地指控。

中國頒布《香港國安法》 Hong Kong Information Services Department 中國全國人大常委會通過《香港國安法》，香港特區行政長官林鄭月娥深夜簽署公布，即時生效。

國安警察拘捕黎智英，首次搜查壹傳媒 Media playback is not supported on your device. 黎智英與壹傳媒多名高層被香港警察國家安全處以涉嫌「勾結外國勢力」拘捕，超過200名警員來到壹傳媒總部暨《蘋果日報》報社搜查，兩天後方獲准保釋。期間壹傳媒在香港交易所股價暴漲。

「毒品調查科」偵辦壹傳媒股價波動 香港警察拘捕15人，稱他們疑似操控壹傳媒股價，涉嫌串謀詐騙與洗錢罪名，當中並未包括黎智英。偵辦此案的單位是毒品調查科財富調查組。

國安警察接辦力高案，搜查辦事處 黎智英就2020年「六四」未經批准集結案出庭之際，黎智英位於九龍觀塘的一處辦公室遭警察搜查。《蘋果日報》稱該處為力高公司辦事處，香港警察證實搜查由國安處執行，意味著案件已由國安處接辦。

黎智英助手Mark Simon捲入拜登情報造假案 South China Morning Post via Getty Images 美國總統大選投票日臨近，全國廣播公司（NBC）披露一份指稱民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特·拜登（Hunter Biden）與中國有利益聯繫的調查報告涉嫌造假。《蘋果日報》其後承認與黎智英的私人助理馬克·賽門（Mark Simon）有關。

國安警察起訴黎智英欺詐 黎智英12月2日依令到警署報到後被扣查，翌日被落案起訴欺詐，帶到法院提堂。控罪書證實案件由香港警察國安處偵辦，案件提堂也由國安法指定裁判官聆案。黎智英被拒絕保釋，收押候審。

警察加控黎智英「勾結外國勢力」罪 REUTERS/Tyrone Siu 正在還押的黎智英成為被起訴《香港國安法》下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」第一人。該罪行可判處最高無期徒刑（終身監禁）。

黎智英獲保釋候審 演變成終審法院訴訟 EPA/JEROME FAVRE 香港高等法院批准黎智英保釋候審，律政司向終審法院上訴。中共《人民日報》發表網上評論文章，質疑香港法院無力管轄，提出中國中央政府駐香港維護國家安全公署有權介入，即行使管轄權接管案件偵查，交中國最高檢察院指定檢察機關，再由中國最高法院指定法院審理，整個過程按照中國《刑事訴訟法》等規定進行，不再適用香港特區法律。 12月31日，終審法院批准律政司就黎智英保釋上訴，期間黎智英須恢復收押。 2021年2月9日，終院裁定律政司勝訴，黎智英繼續還押候審。

英國律師辭任黎智英集會案外包檢察官 South China Morning Post via Getty Images 英國御用大律師大衛·佩里（David Perry QC，現David Perry KC）向香港特區律政司辭任黎智英等人2019年8月18日煽惑參與非法集結案的外聘檢察官。律政司司長鄭若驊稱，留意到英國多家媒體針對佩里作出攻擊，對此感到驚訝。 此前，英國外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）形容佩里受聘「就像一名僱傭兵」。

中國主管香港事務官員要求嚴懲黎智英 Xinhua 中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席官方智庫研討會時，點名黎智英、香港大學法律學院前副教授戴耀廷、前香港眾志秘書長黃之鋒三人為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，要求「依法給予嚴懲」。有關演講稿在3月1日由中國中央級國有企業名下雜誌《紫荊》刊登公開。

黎智英一天兩案判囚14個月 NurPhoto via Getty Images 香港區域法院裁定黎智英等人在2019年8月18日維多利亞公園流水式集會案中「組織及參與未經批准集結罪」成立，另黎智英就在同年8月31日遊行的「明知而參與未經批准集結罪」認罪，同時審理兩案的法官胡雅文（Judge Amanda Woodcock）對黎智英分別判囚12個月和8個月，合併執行14個月監禁。

港府凍結黎智英財產 時任香港特區保安局局長李家超宣布援引《香港國安法第43條實施細則》頒令凍結黎智英財產，包括其壹傳媒股份，價值約3.49億港元（4494萬美元；2.89億元人民幣；12.7億元新台幣）。

黎智英被加刑至20個月 黎智英等人承認在2019年10月1日中共建政70周年當日遊行犯有「未經批准集結」罪行，同樣由區域法院法官胡雅文判刑。黎智英獲刑14個月，部分合併此前刑期，共監禁20個月。

美國半官方基金嘉獎黎智英 根據美國國會決議成立的共產主義受害者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）向黎智英頒發該組織最高榮譽獎項杜魯門—里根自由獎（Truman-Reagan Medal of Freedom）。

國安警察二度搜查壹傳媒並凍結資產 Media playback is not supported on your device. 香港警察國安處清晨出動500警員與探員搜查壹傳媒總部暨香港《蘋果日報》報社；保安局局長李家超宣布凍結《港蘋》三家關聯公司與1800萬港元資產。五名壹傳媒編採高層被捕，其後增至八人。

香港《蘋果日報》與《壹週刊》停刊停運 Media playback is not supported on your device. 因資金緊絀和編採員工相繼離職，壹傳媒董事會決定即時結束營運。香港《蘋果日報》當晚完成出版6月24日報紙後停刊，已數字化的《壹週刊》於子夜停止運作。

法院頒令壹傳媒清盤（清算） LightRocket via Getty Images 香港特區財政司司長陳茂波9月引用《公司條例》，以「公眾利益」為理由，向高等法院申請將壹傳媒清盤獲准。代表政府一方的律師在法庭上指出，壹傳媒虧損達2.47億港元，無形資產值6.58億港元，拖欠職工工資1.2億港元。

黎智英與原《港蘋》職工獲新聞自由獎 世界新聞出版協會（WAN-IFRA）向黎智英與香港《蘋果日報》編採人員頒發自由金筆獎 （Golden Pen of Freedom Award）。

2020年「六四」集會案黎智英有罪 LightRocket via Getty Images 香港區域法院裁定黎智英在2020年「六四」週年當晚「未經批准集結」罪成立，判監14個月，但與既有刑期同期執行，即仍為20個月監禁。

台灣文化部要求《台蘋》拒絕執行香港清盤令 台灣文化部聲明，要求除非香港法院委任的清盤人向台灣法院聲請並裁定同意，否則台灣《蘋果日報》應拒絕香港法院及指定清盤人的任何指令及要求，並宣布依照《個人資料保護法》限制《台蘋》「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

黎智英與《蘋果》編採高層被加控煽動罪 黎智英等人「勾結外國勢力」案件在法院提訊時，檢察官提出加控《刑事罪行條例》下的「串謀發布煽動刊物罪」，涉及《香港國安法》生效前至《蘋果日報》停刊為止所發表的文章。

《台蘋》停擺 Anadolu Agency via Getty Images 壹傳媒遭香港特區政府清盤後，台灣資產變賣處置陷入法律爭端。潛在買家，新加坡商人潘杰賢出資另起爐灶，已數字化的台灣《蘋果日報》（蘋果新聞網）「暫停更新」，大部分員工轉場新平台。至此壹傳媒所有媒體業務結束。

黎智英獲准僱用英國大律師出庭 REUTERS/Tyrone Siu 香港高等法院批准黎智英以「專案認許」方式僱用英國蒂莫西·歐文御用大律師（Timothy Owen KC），在「勾結外國勢力」案中為其出庭辯護。其申請遭特區律政司與香港大律師公會反對，大律師公會提出上訴。

《蘋果》勾結案六編採高層認罪 Getty Images 壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯）與前社論主筆楊清奇（筆名李平）承認「串謀勾結外國勢力」罪。法官裁定全部被告還押，待該案黎智英部分審判結束後再量刑。

港府阻黎智英僱英大狀終審敗訴 特首提北京「釋法」 China News Service via Getty Images 香港特區終審法院駁回律政司反對黎智英僱用歐文御用大律師（Timothy Owen KC）的上訴許可申請，行政長官李家超宣布向北京提交報告，請求中國全國人大常委會首次就《香港國安法》「釋法」，澄清沒有香港全面執業資格的律師能否參與國安案件。律政司向法院提出延期開審黎智英「勾結」案。

力高欺詐案：黎智英被加刑至5年9個月 EPA 特區區域法院10月份裁定黎智英欺詐罪有罪，12月10日判處黎智英監禁5年9個月，罰款200萬港元（25.69萬美元；179萬元人民幣），取消擔任公司董事資格8年。主審的國安法指定法官陳廣池批評黎智英「沒有一絲一毫悔意」。