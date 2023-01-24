BBC主席理查德·夏普接受調查 疑助約翰遜獲80萬英鎊貸款後獲任命

安德烈·羅登-保羅和大衛·西利托

BBC 新聞部

1 小时前

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 左起為BBC主席夏普（Richard Sharp）與BBC總裁戴維（Tim Davie）。兩人職務不同，後者為BBC的總編輯。

英國廣播公司BBC主席理查德·夏普（ Richard Sharp）被指獲政府任命前，曾協助時任首相約翰遜（Boris Johnson）獲得一筆80萬英鎊的私人貸款，監管機構現已進行審查。

英國公職人員任命專員肖克羅斯（William Shawcross）表明，將審查夏普的聘用過程，確保符合規則。

據《星期日泰晤士報》報道，夏普在2020年12月曾參與討論，關於為約翰遜提供價值高達80萬英鎊的貸款。

該報道稱，約翰遜的遠房親戚丶擁有數百萬財產的加拿大富商布萊思（Sam Blyth），向夏普提出了擔任約翰遜貸款擔保人的想法，夏普隨後將布萊思介紹給時任內閣秘書丶公務員首長凱斯（Simon Case）。

《泰晤士報》報道，約翰遜、夏普和布萊思其後共進晚飯。

幾周後，在2021年1月，作為前高盛銀行家的夏普獲政府任命為BBC新主席。他的職責是維護BBC的獨立性，確保該機構履行使命。

上述報道，引起了外界質疑唐寧街如何決定任命夏普，以及過程是否公平。

英國廣播公司主席的人選，是由首相根據文化大臣的建議決定的，而文化大臣由一個小組提供建議。

夏普、約翰遜和政府都否認存在利益衝突。周一，內閣辦公室部長祁澤明（Jeremy Quin）也形容有關任命為「極其健全的過程」。

公職人員任命專員肖克羅斯同一天宣佈展開審查，此前工黨在周末寫信要求他這樣做。

肖克羅斯負責監管公職聘用過程，如英倫銀行行長或BBC主席。

他說，自己的職責是「確保任命是公平、公開和擇優錄取的」。

夏普表示歡迎專員的審查， 他表示，自己只是「聯絡」了一些人，並沒有安排融資。

數碼文化傳媒及體育部負責官員希利（Sarah Healey）表示，她已被要求在十天內向肖克羅斯提交聘用相關的文件。

稍早，夏普宣佈，由他任主席的BBC董事會，將在下次開會時審視任何潛在的利益衝突，但沒有透露時間表。

BBC的這次審查，並非調查他獲任命的原因，而是審視利益申報是否凖確丶最新，以及是否影響其工作職務。

負責審查此事的機構是BBC提名委員會，該委員會由夏普擔任主席。但據BBC了解，夏普將在這次盡職調查中迴避。

發內部電郵澄清事件

夏普周一向BBC員工發出內部電郵說：「我堅信我是憑實力獲任命的，這一點內閣辦公室已經確認。」

他在信中交代有關事件，指其「老朋友」布萊思「知悉當時時任首相有財政壓力，他身為成功的企業家，他告訴我，他希望看看自己能否提供幫助」。

「他來跟我談，因為他信任我，並想向我了解一下怎麼做才恰當。我告訴他，這在任何情況下都很敏感，特別是由於布萊思是加拿大人，他應該尋求內閣辦公室的參與，並讓內閣秘書建議他最適當的做法，以及提供財政支持是否可行。」

「因此，布萊思問我能否幫他聯絡內閣秘書。」

夏普補充說：「我去見了內閣秘書，並解釋了布萊思的身份，以及作為時任首相的親戚他希望盡可能幫忙。我還提醒內閣秘書，我已經提交關於BBC主席職位的申請。」

「我們倆同意為免任何衝突，我不應該再與此事有任何關係。當時沒有關於安排有關的詳細建議，我不知道是否有提供任何協助的可能性，或能否就此達成協議。」

「自那次會議之後，我沒有任何參與，」夏普說。

在下議院，蘇格蘭民族黨議員尼科爾森（John Nicolson）在周一的一個緊急提問環節提及事件，他說，「夏普出席了我所在的文化體育委員會的會議」。

「我們質詢了他給保守黨的40萬英鎊禮物，但他沒有透露他在為任命他的人爭取巨額貸款方面的角色.... 即使按照這個政府的骯髒標凖，這一切都有點像香蕉共和國（意思是所有事都可用錢收買），不是嗎？」

內閣辦公室部長祁澤明告訴國會議員：「BBC主席的任命有一個非常健全的程序，包括任命前的聽證會。」

前BBC廣播主持喬納森·丁布爾比（Jonathan Dimbleby）說：「我完全沒有理由懷疑夏普的誠信，問題是在任命的方式，在公眾對我們的公共機構驚人地缺乏信任之際，一切都必須清晰透明。」

「當然，這並不意味著存在利益衝突，但重要的是，這讓人看起來有利益衝突。」

約翰遜形容，任何有關不當行為的說法「完全是一派胡言」。

他在周一告訴天空新聞台（Sky News）：「讓我告訴你，夏普是個善良丶明智的人，但他對我的個人財務狀況絕對一無所知，我可以百分百肯定地告訴你。」

唐寧街否認了「任人唯親」的指控，首相蘇納克也為BBC的任命程序辯護，稱其「嚴格」和「透明」。

夏普在疫情期間是政府商業貸款計劃的無償顧問，曾在約翰遜任倫敦市長期間擔當其經濟顧問。夏普和蘇納克還曾在高盛投資銀行共事過。

這不是首次出現有關BBC主席與政府關係的爭議。多年來，許多前政治家或有密切政治關係的人獲任命。

但過去， 也有BBC主席與政府發生衝突的時候，比如獲工黨任命的加文·戴維斯（Gavyn Davies），因與貝理雅（Tony Blair，又譯作布雷爾或布萊爾）政府有矛盾而辭職。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，這次貸款問題上「顯然有嚴重的問題需要回答」，並說 「我們要盡快弄清此事」。