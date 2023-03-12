萊因克爾批評英國政府後遭停職 BBC總裁致歉但否認政治打壓

馬特·墨菲 (Matt Murphy) & 肖恩·塞登 (Sean Seddon)

BBC記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格蘭球壇名宿萊因克爾（Gary Lineker；連尼加）。

英格蘭球壇名宿萊因克爾（Gary Lineker；連尼加）批評英國保守黨政府的難民政策後，遭英國廣播公司（BBC）暫停其足球節目主持人職務，引發巨大風波。

多名足球員和節目主持聲援萊因克爾，集體杯葛BBC節目，導致多個體育節目緊急停播。

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）就節目無法如常播出向觀眾致歉，但他表明不會辭職，並否認受到政府壓力。

萊因克爾本來主持的足球節目《今日賽事》（Match of the Day），在3月11日周六晚間在BBC一台播出，節目縮減至20分鐘，球評家艾倫·希勒（Alan Shearer；舒利亞）、伊恩·賴特（Ian Wright；伊恩胡禮）均沒有亮相，也沒有或任何替代者現身節目。

節目甚至沒有播放招牌的主題曲和開場白，僅以「英超聯賽精華」的圖案開始，然後直接進入伯恩茅斯（Bournemouth） 對陣利物浦（Liverpool）的比賽片段。

BBC總裁否認政治打壓

圖像加註文字， BBC總裁戴維接受BBC News訪問時被問到他是否已經失去了對BBC的掌控。

BBC總裁戴維接受BBC News訪問時承認，這對公司來說是「困難的一天」，正在努力解決問題。

他說正努力讓讓萊因克爾重返幕前，並說將審視對包括萊因克爾在內的自由工作者的公正性守則（impartiality rules）。

戴維表明「絕對不會」辭職，他反駁在野黨黨批評BBC高層屈服於唐寧街壓力的指控，並指沒有「迎合」任何政黨。

他表示，萊因克爾是在「捲入政黨政治事務」後被要求「退後（step back）」。

英國保守黨政府日前提出難民政策新法案，容許當局扣留乘小艇到當地的非法入境者，在數周內遣返母國或第三國，並終身禁止入境英國。

萊因克爾上周二在推特發文批評該法案為「針對最脆弱人群的不可估量的殘酷政策，其語言與德國在30年代使用的語言並無二致」。

有關言論引來保守黨多名人士抨擊，他在周五被BBC停職。

這隨即引發多項爭議，包括關於BBC公正性、英國政府難民政策，以及BBC主席理理查德·夏普（Richard Sharp）的立場。

多個體育節目停播

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萊因克爾（右）上周二在推特發文批評該法案為"針對最脆弱人群的不可估量的殘酷政策，其語言與德國在30年代使用的語言並無二致"。

周六原訂從早到晚都有足球節目，但知名節目主持人和相關工作人員接連杯葛節目，令BBC體育部門陷入前所未有的混亂。

本來在中午播出的《足球焦點》（Football Focus），主持人亞歷克斯·斯科特（Alex Scott ）在節目開始前一個半小時於推特上發文指「今天繼續做節目感覺不對勁」，節目之後被撤下。

原訂於下午四點播放的《終場比分》（Final Score），也因為主持人傑森·穆罕默德（Jason Mohammad）拒絕上節目而停播。

BBC第五廣播電台（Radio 5 Live）周六上午常規節目《Fighting Talk》在工作人員抵制下停播，主持人科林·默裏（Colin Murray）指這是「整個團隊和我自己做出的決定」。

為了填補節目空缺，BBC要在電視重播《Bargain Hunt》和《The Repair Shop》等庫存節目，第五台也要播放預錄的舊節目。

政壇各界的聲音

英國首相蘇納克（Rishi Sunak, 又譯辛偉誠）周六晚間發聲明指，萊因克爾是「一位偉大的球員和才華橫溢的主持人」，希望萊因克爾與BBC及早化解爭端，但形容有關爭議是「他們雙方之間的問題」，而非政府的事情。

他也為難民政策辯護說：「作為首相，我必須做我認為正確的事情，我明白不是所有人都會同意。這就是為什麼我以明確方式應對船民問題。」

英國文化傳媒及體育部發言人也表示，有關「個別情況是BBC的事」。

不過，唐寧街和多名高級官員近日一直大聲批評事件，比如內政大臣蘇埃拉·布雷弗曼（Suella Braverman；柏斐文）說，萊因克爾以納粹德國類比英國政府政策是「懶惰和毫無幫助的」。

在野黨成員紛紛聲援萊尼克爾，工黨領袖基爾·斯塔默爵士（Sir Keir Starmer；施紀賢）表示，政府應該專注於修復難民庇護系統，而不是對萊因克爾「大發牢騷」，並指責BBC高層屈服於政府官員的壓力。

自由民主黨黨魁埃德·戴維爵士（Sir Ed Davey）要求BBC主席夏普下台，稱這一爭論暴露了BBC「高層的失敗」。

他說：「我們需要BBC的領導層維護我們引以為傲的英國價值觀，並能抵受當今持續動蕩的政治風波，以及保守黨的霸凌手段。」

「損害了自身信譽」

周六稍早時，曾在2000至2004年期間擔任BBC總裁的格雷格·戴克（Greg Dyke）表示，BBC在處理這次事件方面「損害了自身信譽」。

他指出，圍繞著夏普的爭議持續之際，將萊因克爾停職的舉動會構成「BBC向政府壓力低頭」的印象。

夏普早前被揭發，曾向前首相約翰遜安排提供80萬英鎊貸款擔保，之後獲任命為BBC主席，引發利益衝突爭議。夏普已否認為約翰遜安排貸款，BBC正展開內部調查。

前BBC總編和體育總監羅傑·摩西（Roger Mosey）也呼籲夏普先生下台，指他「損害BBC信譽」。

不過針對這次萊因克爾風波，也有人表示支持BBC的行動。BBC前編輯部主任理查德·艾爾（Richard Ayre）周五表示，BBC除了對萊因克爾採取行動外，別無選擇。

「公正守則」適用範圍惹議

他說，BBC總裁戴維「顯然曾嘗試」與萊因克爾達成協議但不果，「BBC沒有解僱他而將他暫時調離職務，現在不可避免會受到大量批評，被指是在政府的授意下採取行動」。

62歲的萊因克爾自1999年起主持《今日賽事》，他以自由工作者的身份受僱於BBC，在2020-21年收入約135萬英鎊，是BBC收入最高的節目主持人。

BBC要求員工在政治事務上保持公正，必須遵循嚴格的社交媒體守則，但有關守則應如何適用於新聞以外的員工，存在著重大爭議。

BBC News獲悉，《今日賽事》製作團隊沒有被提前告知萊因克爾被停職。