英國國王加冕禮：誰是查爾斯三世？

38 分钟前

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在女王伊麗莎白二世去世的那一刻，英國王位立即傳給了她的繼承人前威爾士親王查爾斯。

查爾斯三世任王儲長達 70 年，是英國歷史上等候繼位時間最長的王位繼承人，登基時 73 歲，亦是有史以來最年長的新君主。

查爾斯三世加冕典禮5月6日星期六在倫敦威斯敏斯特大教堂舉行。

查爾斯是誰？

查爾斯·菲利普·亞瑟·喬治出生於1948年11月14日。他的母親當時是伊麗莎白公主，查爾斯四歲時母親被加冕為女王，他成為王位第一繼承人。

查爾斯童年大部分時間在家受教育，八歲上學，成為第一個去學校的王位繼承人。他曾就讀於倫敦西部的Hill House小學，伯克郡的的（Cheam）一所預備學校和蘇格蘭東部的高登斯頓（Gordonstoun）學校。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1957 年查爾斯在學校踢足球

查爾斯就讀劍橋大學三一學院，先攻讀考古學和人類學，後來又修了歷史。他是英國王室第一位完成大學學位課程獲得文憑的王位繼承人。

1969年7月，20歲的查爾斯獲授威爾士親王銜，女王在卡納溫城堡（又譯卡那封、卡納芬） 給查爾斯戴上威爾士親王王冠。典禮之前，查爾斯王子曾在阿伯里斯特威斯的威爾士大學學院學習威爾士語。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 查爾斯在劍橋大學三一學院時，先攻讀考古學和人類學，後來又修了歷史。他是英國王室第一位完成大學學位課程獲得文憑的王位繼承人。圖為1969年查爾斯在劍橋三一學院宿舍自習。

家庭生活

查爾斯1981年7月29日在聖保羅大教堂與戴安娜·斯賓塞女爵結婚。他們育有兩個兒子：威廉王子出生於1982年6月21日，哈里王子出生於1984年9月15日。

查爾斯與戴安娜於1996年8月28日解除婚姻關係。之後，戴安娜王妃繼續住在肯辛頓宮、從事公共工作。戴安娜1997年8月31日在巴黎的一場車禍中喪生。

2005年4月9日，查爾斯在溫莎市政廳舉行的民事儀式上與卡米拉結婚。

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新國王查爾斯三世

在女王伊麗莎白二世去世的那一刻，英國王位立即傳給了查爾斯。

新國王封號查爾斯三世。這是查爾斯即位後做出的第一個決定。他可以從他的四個名字中任選一個——查爾斯·菲利普·亞瑟·喬治。

查爾斯並非唯一變更頭銜的人。威廉王子和他的妻子凱特被封為康沃爾和劍橋公爵和公爵夫人，國王還授予他們威爾士親王和王妃銜。

查爾斯的妻子卡米拉也有了新頭銜：王后，英文 Queen Consort， 指君主配偶。

新國王確認儀式

女王去世三天後，查爾斯三世在聖詹姆士宮（James's Palace）的一項歷史性儀式上正式獲得王位繼承理事會（Accession Council）確認，成為新國王。

王位繼承理事會成員來自樞密院（Privy Council），樞密院是君主顧問機構，可以追溯到諾曼國王時期，目前有700多名成員，其中大部分是過去及目前的政界人士。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王授查爾斯王子威爾士親王銜，1969年

大約200名樞密院成員參加了查爾斯王位繼承理事會，1953年女王即位時人數同等。

確認儀式分兩部分，國王參加第二部分。

首先，樞密院議長（Lord President）、保守黨議員彭妮·莫當特（Penny Mordaunt）宣佈女王去世。議會司儀宣讀聲明，包括查爾斯的國王頭銜，也就是是查爾斯三世。

公告由一眾人簽署，包括王后、威爾士親王、坎特伯雷大主教、大法官、約克大主教和首相。

王位繼承理事會儀式的第二部分，和選舉產生的國家元首、比如美國總統就任之初的「宣誓就職」不同，取而代之的是，查爾斯宣言表明將堅守憲政，宣誓保衛蘇格蘭教會，並簽署兩份文件以作記錄。王后和威爾士親王見證簽署。

確認理事會儀式結束後，愛丁堡、卡迪夫、貝爾法斯特各自舉行儀式，宣佈新國王查爾斯三世即位。

查爾斯三世加冕典禮

新國王即位象徵性的高潮是加冕禮。

由於需要周密凖備，加冕禮不太可能在國王即位不久後舉行。伊麗莎白女王於 1952 年 2 月繼承王位，但直到 1953 年 6 月才加冕。

過去900年間，加冕禮一直在威斯敏斯特教堂舉行。「征服者威廉一世」是第一位在威斯特敏斯特加冕的英國君主，查爾斯三世是第40位。

這是一項聖公會宗教儀式，由坎特伯雷大主教主持。儀式的高潮是大主教把聖愛德華王冠戴在查爾斯的頭上——這頂純金打造的王冠歷史可追溯到 1661 年。

它是倫敦塔珍藏的王室珠寶的核心，只有在加冕禮上才由君主佩戴（尤其是，它重達 2.23 公斤，近 5 磅）。

與王室婚禮不同，加冕禮是國事活動，政府為此付費，並最終決定嘉賓名單。

圖像來源，Mirrorpix / Getty Images 圖像加註文字， 1953年伊麗莎白二世加冕禮後王室成員在白金漢宮陽台露面

英聯邦元首

查爾斯三世還成為英聯邦元首。

英聯邦是一個由56個獨立國家（總人口25億）組成的聯合體，在其中14個國家加上英國，國王是國家元首。

這些國家分別是：澳大利亞、安提瓜和巴布達、巴哈馬、伯利茲、加拿大、格林納達、牙買加、巴布亞新幾內亞、聖克里斯托弗和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯、新西蘭、所羅門群島、圖瓦盧。

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