英國國王查爾斯三世加冕禮：這些英國人為什麼不會看？

傑米·莫爾蘭（Jamie Moreland）、雅斯敏娜·加西亞（Yazmina García）

BBC記者

44 分钟前

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 加冕禮令作為助產士的奧莉感到「真是怒了」。

5月6日，預計將有數以百萬計的民眾觀看英國國王查爾斯三世（King Charles III，查理斯三世）的加冕典禮。有些人可能會對那些人群、那些派對、那些排場和那些儀式萬分陶醉，但另一些人卻是會想盡辦法躲開這個場合。

BBC新聞部記者訪問了四個表明不會觀看加冕典禮的民眾。

「這是在浪費一大筆錢」

奧莉（Oli）沒有打算收看典禮。她說，君主制是一個過氣的制度，應該廢止。

「我認為這是在浪費一大筆公共資金，」51歲、來自斯特勞德（Stroud）的奧莉說。

對她而言，世襲的國家元首既不民主，也帶有精英主義色彩。

「在我們的社會頂層有這麼一小群精英飛黃騰達，然後其他人都在東奔西跑謀生計，養家糊口，」她說。

作為一名國民保健署（NHS）的助產士，她表示納稅人的錢本可以用在更好的地方。

「王室家庭有他們自己的私人財富，但是我們納稅人卻還要在一場金融危機中來資助這次加冕遊行，」她說。

她說，她不會看直播，而是會在醫院當值，幫忙接生。

「我寧願賴在牀上吃甜甜圈」

圖像來源，Tarek Ahmed 圖像加註文字， 塔雷克說，他寧願看一部三小時長的電影。

塔雷克·阿邁德（Tarek Ahmed）說，他沒有「在乎到時會看幾個小時」。

「我寧願賴在牀上吃甜甜圈，」這個來自肯特郡的21歲市場營銷行政人員說。

塔雷克說，他沒有決定自己要不要支持王室家庭。

「如果他們能讓國家多賺點錢，有好日子，就意味著有更多錢給到NHS和教育系統，但是如果不是這樣，那我不想他們在。我不知道答案，」他說。

BBC《廣角鏡》（Panorama）節目委託民調機構YouGov進行的調查顯示，民眾廣泛支持保留君主制，58%的人更傾向於以王室為國家元首——只有26%的人更傾向於由民選官員擔任元首。

塔雷克打算在星期六早上和家人一起看最新一部《阿凡達》（Avatar）電影，不過可能會在之後看一下加冕典禮的快速回顧。

「我可能會看精華，看王冠戴到他頭上的那一刻——那是個歷史瞬間。」

雖然對加冕典禮有這樣的看法，但是塔雷克還是期待這個公共假日。

「我們能多休一天，這是全國人民應得的，」他說。

「我不覺得查爾士值得當國王」

圖像來源，Joana Firmino 圖像加註文字， 喬安娜將會飛去菲律賓旅行，而不是「浪費時間」看慶典

喬安娜·費爾米諾（Joana Firmino）說，她不喜歡查爾斯國王，也不想看著他戴上王冠。

「我不認為他會成為一個好榜樣，」這個來自肯特郡的21歲侍應生說。

喬安娜很喜歡伊麗莎白二世女王。女王逝世時，她感到「極度崩潰」。

但是她擔心，由於查爾斯與第一任妻子、威爾士王妃戴安娜之間令人深受折磨的關係，他或許「不會作出好決定」。她說，他的兒子威廉王子（Prince William）會是「一個好得多的國王」。

「如果是威廉加冕，我肯定會看。但是我不想花幾個小時看一個我不是很喜歡的人戴上王冠成為國王，我不認為他值得，」她說。

喬安娜將會在假期飛去菲律賓度假。

「我不會浪費我的時間。我會盡情享受陽光和熱帶海灘，」她說。

「我會在歐洲歌唱大賽上班」

圖像來源，Luke Dudley 圖像加註文字， 盧克將會在利物浦忙於為歐洲歌唱大賽籌備彩排，日程「塞得滿滿」。

盧克·都得利（Luke Dudley）在歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）上做聚光燈打燈師，並表示「連軸轉」的彩排日期意味著他無法看加冕慶典。

「日程擠得很滿，我們在篤定地遵守著日程表，」他說。

27歲的他來自曼徹斯特，在燈光部工作，為舞台上的藝人和主持人凖備重要的燈光。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在利物浦，盧克見證了查爾斯國王和卡米拉王后主持歐洲歌唱大賽的開幕儀式

對於錯過「一個我們的重大歷史時刻」，盧克感到失望。

「朋友和家人都計劃好開派對了，所以實在是個大遺憾。我喜歡那排場，那儀式感還有它當中一切的名場面，」他說。

雖然盧克無法參加加冕典禮的家庭派對，但他說，他「不能錯過像歐洲歌唱大賽這樣的機會。」

「我興奮得不得了，什麼都比不了。」