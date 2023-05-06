英國國王查爾斯三世加冕典禮：哪些嘉賓去了？誰去不了？

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 查爾斯國王將在倫敦威斯敏斯特教堂與王后卡米拉一同加冕。

英國國王查爾斯三世（King Charles III，查理斯三世）加冕儀式近在眼前，出席典禮的嘉賓名單也逐漸確定下來。

5月6日，國王在倫敦威斯敏斯特教堂與妻子王后卡米拉（Camilla, the Queen Consort）一同加冕。

與1953年為其母親舉行的上一次加冕儀式相比，查爾斯三世選擇了一個更短小、更多樣化的儀式。

邀請函已經發給大約2000人——以下是我們知道的嘉賓名單。

英國王室成員

與許多活動一樣，家庭往往排在第一位，查爾斯國王和卡米拉王后的許多家庭成員都將出席。

威爾士親王及王妃——威廉王子（Prince William）和妻子凱特，以及國王的兩個兄弟姐妹——安妮長公主（Anne, the Princess Royal）和愛丁堡公爵愛德華王子（Prince Edward, Duke of Edinburgh），都將出席。

雖然此前有很多猜測，薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）確認將出席，但他的妻子梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）不會。加冕儀式恰好是他們的兒子阿奇王子的四歲生日。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 王室成員在溫莎城堡參加復活節活動

約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, the Duke of York）會去——但他的前妻約克公爵夫人薩拉·弗格森（Sarah Ferguson）將不會出席。

他們的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie）作為王位的第九和第十一順位出席——還有安妮公主的女兒扎拉·廷德爾（Zara Tindall）和她的丈夫邁克· 廷德爾（Mike Tindall）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬治王子是王位第二順位繼承人。

查爾斯國王和卡米拉王后的孫子們都將到場，其中一些人還會參加儀式。

威廉王子和凱特的兒子、王位的第二順位繼承人喬治王子（Prince George ），將是「榮譽四騎士」（pages of honour）之一。

王后的三個孫子，格斯（Gus）和路易斯·洛佩斯（Louis Lopes）、弗雷迪·帕克·鮑爾斯（Freddy Parker Bowles ）和她的曾侄子亞瑟·埃利奧特（Arthur Elliot）將擔任同樣的角色，成為國王穿過威斯敏斯特教堂一行的成員之一。

政治家、領導人和外國皇室成員

關鍵的政治人物和全球領導人也將出現在2000名與會者中——值得注意的是，作為一個國事場合，政府控制著嘉賓名單。

英國現任首相裏希·蘇納克（Rishi Sunak）將出席，還有內閣大臣和上議院的議員們。

多名英國前首相，如莉茲·特拉斯（Liz Truss）和托尼·布萊爾（Tony Blair），以及蘇格蘭新任第一部長胡姆扎·優素福（Humza Yousaf）也會出席。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 查爾斯國王原定於3月訪問法國。

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）出席加冕典禮。此前，查爾斯國王對法國的國事訪問因抗議活動而被推遲，但一位消息人士告訴《泰晤士報》，馬克龍將出席，以顯示他對英國的"友誼、尊重和敬意"。

美國總統拜登（Joe Biden）在4月的一通電話中告訴查爾斯國王他不會出席，但確認第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）代表他出席。

波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）和澳大利亞總理安東尼·阿爾巴內斯（Anthony Albanese）都表示他們計劃出席——當地新聞報道說巴基斯坦總理謝巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）和菲律賓總統費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos）也將出席。

據了解，英聯邦各國的宗教領袖和代表也將出席。

俄羅斯、白俄羅斯、緬甸、阿富汗、敘利亞、委內瑞拉和伊朗的世界領導人將不會出席。朝鮮和尼加拉瓜已經得到了以外交級別出席的機會。

據報道，外國王室成員將打破傳統，前往倫敦參加儀式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本的文仁親王夫婦

這包括摩納哥的阿爾伯特親王（Prince Albert）和夏琳公主（Princess Charlene），西班牙的菲利普國王（King Felipe）和萊蒂西亞王后（Queen Letizia），日本的文仁親王夫婦，以及瑞典的卡爾十六世·古斯塔夫國王（King Carl XVI Gustaf），他將由其女兒維多利亞公主（Crown Princess Victoria）陪同。

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也將出席，她曾於2月在溫莎城堡與查爾斯國王喝茶會面。

志願者、軍隊和慈善工作者

國王查爾斯和卡米拉還邀請了850名社區代表參加儀式，以表彰他們的慈善工作。

這包括450名大英帝國勳章（BEM）獲得者和400名來自王室選定團體的年輕人。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 約翰·安德森（John Anderson）

被授予大英帝國勳章的退休消防員約翰·安德森（John Anderson）說，他對被邀請感到「很榮幸」。

另一位受邀者是被稱為「帳篷男孩」的少年馬克斯·沃西（Max Woosey），他在帳篷裏睡了三年，為當地臨終關懷機構籌集資金。

在其他地方，6000多軍人將參加加冕儀式——使其成為70年來最大的軍事儀式。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 查爾斯加冕禮將至 「王室愛好者」排隊購買紀念品

數以千計的退伍軍人和英國國民保健服務（NHS）工作人員也被邀請從白金漢宮前的一個特別觀禮台觀看加冕儀式、遊行和飛行表演。

對名人出場的猜測

人們一直在猜測，國王和王妃的名人朋友是否會被邀請參加加冕禮。

由於與王子信託基金的關係，至少有幾個人已經得到確認，王子信託基金是國王幾十年前創立的年輕人的慈善機構。電視明星安特（Ant）和戴克（Dec）是親善大使和該慈善機構的長期支持者，他們將出現在威斯敏斯特教堂。

英國《時尚》雜誌編輯愛德華·恩寧福（Edward Enninful）和歌手萊昂內爾·里奇（Lionel Richie）也將加入他們的行列，他們也是大使。一些在年輕時受到信託基金支持的人也被邀請。

雖然沒有其他高調的人物宣佈他們會去，但與皇室有密切聯繫的名人可能會參加。