英王查爾斯加冕儀式現場標誌性瞬間：威廉輕吻父親臉頰，哈里未獲登白金漢宮陽台

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2023年5月6日星期六，英國國王查爾斯三世和王后卡米拉的加冕禮於倫敦威斯敏斯特大教堂舉行。

沿襲近千年的英國國王加冕禮現在是歐洲僅存的同類儀式。

不過，此次加冕禮比伊麗莎白二世女王1953年的加冕禮時間更短，規模更小，代表的宗教信仰更加多樣化。

加冕日上午，查爾斯和卡米拉在皇家騎兵護衛隊的陪同下，從白金漢宮前往威特敏斯特教堂，期間路過一系列倫敦地標景點，包括林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、繞過特拉法加廣場、沿著白廳（Whitehall），穿過議會廣場（Parliament Square）。這就是所謂的"國王遊行"（The King's Procession）。

加冕儀式結束後，國王和王后及其他王室成員返回白金漢宮，在標誌性的陽台上向公眾揮手致意。

國王車隊抵達舉辦加冕儀式的地點威斯特敏斯特大教堂。

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超過6000名英國武裝部隊成員參加遊行，使其成為過去70年來最大的儀仗行動。來自英國和英聯邦各地的人員也參加了遊行。

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國王和王后乘坐一輛相對現代化的馬車，2014年首次啟用的「鑽禧」馬車前往威斯敏斯特大教堂，這部馬車配有電動車窗和空調。

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在「國王遊行」過程中，英國民眾雲集於街道兩邊，用歡呼聲迎接查爾斯的馬車到來。也有反對君主制的抗議者，手舉標語，有抗議者被警方帶走。

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抗議者手中的標語寫著「不是我的國王」、「寄生蟲國王」、「這個國家是我們的」。

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英國歷代君主加冕禮秉承在威斯敏斯特教堂舉辦的傳統。威斯敏斯特教堂英國王室的專屬禮拜堂，見證了歷代君主加冕、王室大婚、王室葬禮等重要時刻。「征服者威廉一世」是第一位在威斯特敏斯特加冕的英國君主，查爾斯三世則是第40位。

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哈里王子出席加冕儀式，但他的妻子梅根未出席。加冕儀式當日恰好是他們的兒子阿奇王子的四歲生日。查爾斯國王的弟弟安德魯王子近年來醜聞纏身，他也出席了加冕儀式。

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國王進入威斯敏斯特教堂，他的孫子喬治王子在他身後，手托他的長袍。喬治目前是王位第二順位繼承人。

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威廉王子夫婦和他們的另外兩個孩子夏洛特公主和路易王子。威廉王子目前是王位的第一順位繼承人。

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恩膏是儀式的重要程序——國王脫下加冕長袍，坐在加冕椅上。坎特伯雷大主教把根據秘方配製的聖油塗抹在國王的手、胸部和頭部，聖油已知含有龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉和肉桂等。此外，為查爾斯配製的聖油不含任何來自動物的成分。為了保護國王隱私，恩膏儀式過程用屏風遮蔽。

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授權禮，授予君主的物品包括代表宗教和道德權威的王室寶球（Royal Orb），代表權力的權杖和「君主權杖」，一根上面有白色琺琅鴿子的金棒，象徵著正義和憐憫。最後，坎特伯雷大主教將聖愛德華王冠戴在國王的頭上。

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加冕後，查爾斯國王的兒子和第一順位繼承人威廉王子親吻他的父親。

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卡米拉王后接受加冕。

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登基和致敬——國王離開加冕椅，移步王座。大主教、王室成員等跪拜致敬。

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查爾斯和卡米拉在加冕儀式後乘坐1830年代以來歷次加冕禮中都曾使用的「黃金馬車」返回白金漢宮。

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威廉王子和凱特王妃一家乘坐另一輛馬車一同返回白金漢宮。

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有8個英聯邦國家派遣軍隊參與遊行，護送國王的馬車。

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國王和王后出現在白金漢宮陽台，向民眾揮手致意，標誌著整個儀式的結束。大部分王室成員都一同出現在陽台，BBC獲悉，哈里王子未獲邀請登上白金漢宮的陽台。

1953年6月2日，伊麗莎白二世加冕儀式上，四歲的查爾斯王子手托下巴，左邊是他的奶奶瑪麗王后，右邊是他的小姨瑪格麗特公主。

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