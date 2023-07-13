BBC主持人風波：資深新聞主播休·愛德華茲被確認為當事人

1 小时前

圖像加註文字， 休·愛德華茲在《十點新聞》節目中

近日在連番報道中被指涉及不當行為的英國廣播公司（BBC）主播，被確認為是旗艦節目《十點新聞》（News at Ten）的主持人休·愛德華茲（Huw Edwards）。BBC正重新開始對愛德華茲的行為展開調查。

在外界及各大媒體連續多日的報道和猜測之後，愛德華茲的妻子維奇·弗林德（Vicky Flind）代表丈夫發表一份聲明，確認愛德華茲為涉事的主持人，並表示他正因為嚴重的精神健康問題而住院。

聲明表示：「鑒於最近關於『BBC主持人』的報道，我代表我的丈夫休·愛德華茲發表此聲明。在經歷對我們家庭來說極為難過的五天之後，我這樣做主要是為了他的精神健康著想，並且保護我們的孩子。」

「休正遭遇嚴重的精神健康問題。正如詳盡的記錄所指，他近年一直因嚴重的抑鬱症接受治療。」

「過去數天的事件令問題嚴重加劇，他經歷了又一次嚴重的病發，目前正在住院治療，在可預見的一段時間內仍然會留在這裏。」

她表示，在他健康狀況好轉之後，他會就關於他的報道作出回應。

較早前，英國《太陽報》（The Sun）聲稱，愛德華茲向一名年輕人付錢，換取露骨的圖片。

倫敦警察廳表示，目前不會對61歲的愛德華茲採取警方行動。

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）則致信全體員工稱：「這是一個提醒，過去幾天，個人生活被展現在公眾視野之下，這一切當中的核心是人，還有他們的家庭。」

相關指控始末

上周五（7月7日），《太陽報》發表一篇報道，稱一位不具名的BBC主播被指控多年間向一名如今20歲的年輕人支付數千英鎊，以換取露骨照片。

該名年輕人的母親在採訪中表達了她對這些支付行為的顧慮，並擔憂這些錢被用來支持她孩子的可卡因癮。

隨後的幾天裏，《太陽報》陸續發表更多指控報道，BBC也和其他機構一樣，以獨立方式對相關事件作出報道。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 愛德華茲妻子確認，丈夫是近日報道中的涉事者。

周日，BBC承認，在《太陽報》跟進這些指控的報道發表前七周，就已經收到過與該報最初指控相關的投訴，並且當時已對一名男性員工作出停職處理。

次日，涉事年輕人的一名代表律師表示，《太陽報》的報道屬於「胡說八道」，否認有任何犯罪行為發生。

不久後，《太陽報》與BBC分別報道了關於同一名主播的另一些不同指控，包括向一名20多歲的年輕人發出「威嚇」訊息，以及在新冠疫情封鎖期間拜訪過另一個人，以及向一名BBC員工發出不妥當的訊息等。

在周三，一系列進展在10分鐘的時間內陸續公布。先是倫敦警察廳表示，在調查證據之後未發生犯罪行為的證據，隨後BBC表示，相關的公司內部調查將會繼續。

休·愛德華茲作為涉事BBC主播的身價，在其妻子發表的聲明中得到了確認。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 愛德華茲是英國最知名的新聞主播之一。

「沒有犯罪」

愛德華茲的妻子在通過報聯社（PA）發表的聲明中表示，希望確認了他的身份之後，能夠終結外界對其他不相關BBC主播的猜測。

弗林德說，丈夫在上周四「第一次被告知有人對他作出指控」。

她在聲明中呼籲人們尊重他們家庭的隱私，同時指出有公開紀錄證明，愛德華茲過去已有精神健康問題。

在這份家族聲明發表前幾分鐘，英國警方另外發表了一份單獨聲明，稱經過與BBC管理層討論之後，近日一直有就相關指控作評估。

「倫敦警察廳的特種罪案指揮部（Specialist Crime Command）探員已經完成了評估，斷定沒有信息顯示曾有刑事犯罪行為。」

「作出這一決定時，他們已經和多方進行過討論，包括BBC、涉事的投訴人以及涉事投訴人的家庭，這些均是經另一個警察部門進行。」

聲明還指，探員已經「得知媒體報道了對同一名人士的更多指控」，但是未有收到「關於這些指控的任何具體細節或信息……因此目前沒有採取警方行動」。

BBC此前曾在警方要求下暫停公司的內部調查，如今在警方評估完成後，BBC將繼續其「事實調查」。

BBC一名發言人表示：「我們將繼續這方面的工作，同時確保按正當程序全面評估事實，同時謹記我們對所有相關人員的關懷責任。」

BBC總裁蒂姆·戴維在給員工的一封電子郵件中表示：「這仍然是一個非常複雜的狀況。」

他指出，愛德華茲家人髮表的聲明是「一個提醒，過去幾天個人生活被展現在公眾視野之下」，同時還稱：「這一切當中的核心是人，還有他們的家庭。」

「毫無疑問，經歷這充滿考驗的幾天，對許多人來說都是困難的。我想向您保證，我們目前最關心的是對所有相關人員的關懷責任。」

為何此前未公開身份？

與美國不同，英國沒有全面的《第一修正案》來保護言論自由，因此大多數新聞報道都受到隱私和誹謗法規的約束。

英國最高法院在去年作出一項重要裁決，隱私權涵蓋那些正在接受執法部門調查的人士——這意味著他們在被正式起訴為犯罪並被送上法庭之前，都會受到隱私法的保護。

而愛德華茲從未受到警方的正式調查。

與此同時，英國的誹謗法保護個人聲譽免受因謊言造成的巨大傷害。

它在英國被引用的一次著名案例是影星約翰尼·德普（Johnny Depp）控告一家英國小報的案件，該報不得不為將德普描述為「打老婆的人」進行辯護。

該報以德普前妻艾梅珀·赫德（Amber Heard）的證詞為依據作出辯護，德普最終在倫敦的誹謗案中敗訴。

似乎是為了凸顯英美法律環境的差異，德普之後在美國贏得了一起幾乎相同的訴訟，迫使赫德達成一項和解。

因此，之所以這段時間一直不公開愛德華茲的身份，是由於考慮到可能引致隱私或誹謗法官司——甚或兩者結合——的高風險。

涉事的年輕人對最初的指控予以否認，進一步提高了公開這名主播身份的門檻。

接下來可能發生什麼？

休·愛德華茲的妻子表示，在他狀況允許的時候，他會就關於他的報道作出回應。

BBC表示，現在警方已排除犯罪，公司的調查將繼續進行。

但是對BBC的疑問仍然存在——關於公司此前對指控的了解、何時了解以及對此作出的回應。

《太陽報》已表示，將與BBC合作，並表示不打算進一步報道對愛德華茲的指控。

BBC總裁表示：「這仍然是一個非常複雜的情況。」

休·愛德華茲是誰？

休·愛德華茲是英國最知名的廣播主持人之一。

他在1984年以實習生身份加入BBC，1990年代成為BBC報道英國議會的首席政治記者，並在此後幾年逐漸成為新聞頻道當中的主要主持人。

圖像加註文字， 1999年，愛德華茲成為《六點新聞》節目的主播。

2003年，他成為BBC旗艦新聞節目《十點新聞》主持，此後20年裏，他越來越多地為英國廣播公司主持和解說重大的國家事件。

這包括2011年劍橋公爵與劍橋公爵夫人的婚禮、2021年愛丁堡公爵的葬禮、2012和2022年英女王的鑽禧及白金禧慶典，以及2023年查爾斯三世國王（King Charles III，查理斯三世）的加冕典禮等。

他參與報道的重大國際事件包括南非前總統曼德拉逝世和2016年英國「脫歐」公投的結果等。

近年，他還成為BBC大選報道的代表人物。

他的演播生涯當中最重要的時刻可能在去年9月，當時他為BBC宣佈了伊麗莎白二世女王逝世的消息。

當天早上，他得知女王健康狀況轉差的傳聞後提前上班，從下午2時開始滾動播報，直至當日晚上佩戴上黑領帶，向全國宣佈女王去世的消息。

之後，他主持了英女王的葬禮報道，他和他的同事因此獲得上個月授予的英國電視與廣播業俱樂部（TRIC）獎項。

作為BBC最資深的新聞主播，他經常被選擇作為英國歷史性時刻的新聞主持，反映了他在公司內部受到高度評價以及觀眾的信任。

2021年，愛德華茲在一次訪問中透露，由於工作崗位的要求，他擔任BBC首席新聞主播的時間可能不會太久了。

「20年來每晚報道晚間新聞，可能會令人疲憊不堪，」他說，「我想讓觀眾得到一些改變是公平的。」

同年，他在一部威爾士語的紀錄片中透露自己在20年間曾患上抑鬱症，並在與精神健康問題的鬥爭中曾「臥牀不起」。

在近日指控曝光前的上周三，他在愛丁堡報道蘇格蘭凖備迎接查爾斯國王的新聞，這是他最後一次為BBC出鏡播報。

BBC近年的醜聞危機

這起是BBC面臨的一系列重大危機之後的最新一起醜聞。近年來，這家公司在多起事件中面臨質疑，包括關於2018年處理對歌手克里夫·理查德爵士（Sir Cliff Richard）的虛假指控、對戀童癖慣犯吉米·薩維爾（Jimmy Savile）身在BBC時的相關狀況了解，以及在1990年代如何獲得戴安娜王妃的爭議性採訪等。

在英國以外的地方，BBC主要通過廣告獲得資金。但在英國，BBC是以公眾資助的電視許可證費用運作——這是向每個有電視的家庭強制徵收的費用。

BBC向家庭提供電視內容，包括新聞、體育賽事直播、影視劇和時事節目。它在數十個地方及全國電台進行廣播，此外還有流媒體平台、新聞和體育網站，以及天氣預報的手機應用程式。

BBC在英國的公共資助模式，使得BBC及其員工合理地受到審視。同時，這也引發了對許可費、內容輸出以及BBC在英國媒體領域主導地位的批評。

BBC如何報道BBC？

圖像來源，PA Media

在這一類的事件當中，BBC新聞記者對待BBC的方式會像報道其他任何機構一樣。

如同報道其他任何機構時一樣，BBC新聞部必須向BBC管理層或者BBC事務部門尋求回應，並聯絡BBC的新聞辦公室獲取官方聲明。

某些情況下，BBC記者會尋找高層管理人員進行未經事先計劃的採訪——這在新聞業內被稱為「登門造訪」（doorsteps）。

有時候，他們也會得到對管理層的專訪機會——比如在加裏·萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）的爭議事件中對戴維先生的採訪。

這種時候，他們會知道，他們對上司問責程度及有效性，在BBC內外都會受到審視。