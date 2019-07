禁烟令实施后心脏病大跌

Image caption 研究顯示,不論本人吸煙還是被動吸煙都是導致心肌梗塞的原因。

最新數字顯示,英國兩年前在公共場所禁煙所產生的健康效益遠遠超過了預期水平。

英國衛生部本月較早公布的數字說,2007年7月英格蘭公共場所禁止吸煙後,心肌梗塞的發病率減少了10%,這本身已超過當初展望的水平。

但剛剛相繼發表的兩項研究結果顯示,禁煙以來心肌梗塞的發作人數可能下跌了26%之多。

大殺手

心肌梗塞在英國一直是大殺手,每年估計有27.5萬人發作,其中14.6萬人死亡。

被動吸煙現在被視為引發心肌梗塞的起因之一,它產生這種影響是因為吸進去的煙會使血管裏更容易出現血凝塊,降低血裏良性膽固醇的含量,並產生容易導致危險的心律。

刊載最新研究報告的兩家刊物是美國心臟協會(American Heart Association)主辦的《循環》(Circulation)雜誌和美國心臟病學會主辦的《美國心臟學院雜誌》(Journal of the American College of Cardiology)。

挽救生命

其中後者的那項調查匯總了13個不同分析的結果。率領研究的舊金山加州大學詹姆斯·賴特烏德博士(Dr James Lightwood)說,他們發現歐洲和北美開始執行禁煙法之後隨即便出現了結果。

他說,第一年便出現17%的下跌,而累計三年的數字高達36%。

「儘管我們不可能把心肌梗死的發作降到零,這些研究卻顯示在短期到中期之內可以通過限制吸煙來大大降低發病率。」

英國心臟基金會(British Heart Foundation)發言人艾倫·梅森(Ellen Mason)說,新的這些數字顯示了被動吸煙的危害,同時也向吸煙者發出了明顯的訊息,那就是戒煙無論對自己的健康還是對身邊親友的健康都會有明顯好處。

最新數字顯示,英國國民保健系統的戒煙服務中心(NHS Stop Smoking Service)從10年前成立到現在,至少救了七萬人的生命。