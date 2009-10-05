英国税率高 艺术家也出走

Image caption 英國藝術家翠西·艾敏抱怨英國稅率太高。

日前，英國藝術家翠西·艾敏在接受《星期日泰晤士報》的一次採訪中表示，英國政府將於明年四月實行的對高薪族提高徵稅的措施讓她無法接受，她正考慮離開英國，移居法國。

工黨政府將於2010年四月起對年收入超過15萬英鎊的人士征收的稅率增加至50％，這引來英國高薪族人士的集體異議，甚至反對。

英國藝術家翠西·艾敏（Tracy Emin）表示，她正考慮移居法國，因為和英國相比，法國的稅率相對較低，藝術與文化也更受重視。

沒有動力

翠西說，「在英國工作似乎無法保持一個良性發展。稅變得如此之高，藝術家們也沒有足夠的動力努力工作。英國的政府讓我對工作和藝術失去了熱情，似乎是我們在負擔著一切。」

對於即將實行的新措施，翠西補充道，「算上社會保險（National Insurance）等各種要繳的費用，我掙的每一英鎊裏將有65便士被扣除。」

與英國相比，翠西·艾敏更青睞法國。她說，至少法國政府對藝術和文化一向有著高度的重視，並且他們擁有資助藝術家的傳統。

在稅率政策上，法國政府也總是對藝術家提供一些優惠。翠西接著說，「我只能用「野心政客」（ambition politicians）來形容那些英國政府官員，他們只出於自己職業生涯的考慮從一個部門跳到另一個部門。我認為我們就不該參與伊拉克和阿富汗的戰爭，更不該申辦奧運會。現在我們擁有了奧運會主辦國的殊榮，但卻根本支付不起巨大的開銷。」

早在2005年工黨政府就對英國民眾做出承諾，表示不再提高高收入者的稅率；而這項於今年四月政府公布財政預算報告時就已對外公布的稅率新政策，使工黨的承諾顯得荒誕可笑。

政府估計，新稅率將使明年的稅收增加11.3億英鎊。