绿洲乐队“不复存在”

Image caption 綠洲樂隊主創成員諾埃爾（左）與弟弟利亞姆

綠洲樂隊（Oasis）主唱歌手利亞姆·加拉格爾（Liam Gallagher）日前表示，樂隊已確確實實解散。

今年八月，英國綠洲樂隊主創成員諾埃爾·加拉格爾（Noel Gallagher）首次放出消息，聲稱因為無法與自己擔任主唱的弟弟利亞姆相處，宣佈離隊。對此，弟弟利亞姆·加拉格爾表示「這確實是個遺憾，但是我們盡力了。」

在採訪中，利亞姆還說，「是我們自己結束了綠洲樂隊，這從某種意義來說其實也挺酷。」當被問及下一步將去向何方時，今年37歲的利亞姆表示，他不會放棄音樂，甚至將把音樂事業一直進行到離開人世的那一天。

對於和哥哥同台巡迴演出的快樂時光，利亞姆也流露出些許的留戀，但同時他說「天下沒有不散的筵席」。

兄弟倆的不合傳聞始於八月在巴黎附近一次搖滾音樂節的演出。開場前，現場大屏幕顯示消息稱，由於綠洲樂隊成員發生爭執，演出取消。之後，諾埃爾「懷著悲傷和解脫的複雜心情」向外界公布了樂隊解散的消息。

發表離隊聲明後，諾埃爾在綠洲樂隊網站的博客上寫道，來自其他樂隊成員「暴力恐嚇和辱罵」加快了做出這個決定的速度。

對於歌迷，埃諾爾表示感謝18年來歌迷們巨大的支持。