英国纪念在伊拉克阵亡的将士

Image caption 伊拉克戰爭奪去了179名英軍人員性命

在英國倫敦的聖保羅大教堂，今天舉行了特別祈禱儀式，紀念在伊拉克戰爭中服務和死亡的軍人及文職人員。

英女王伊麗莎白二世、王夫愛丁堡公爵、查爾斯王儲、兩名前總參謀長傑克遜和丹納特、前國防大臣胡恩、以及布朗首相、在2003年決定參與伊拉克戰爭的當時的首相布萊爾都出席了禱告儀式。

另外出席的還有曾參與任務以及在伊拉克陣亡的179名軍方人員的家屬。

主持儀式的英國聖公會坎特伯雷大主教威廉姆斯博士在演說中讚揚了英軍部隊在伊拉克的努力。他同時批評決策者沒有考慮到這場戰爭的生命和其他代價。

英國在伊拉克戰爭中動用了大約12萬軍人和文職人員，作戰部隊在2009年4月30日撤出伊拉克南部巴士拉。

廉姆斯博士說，伊拉克戰爭將會是歷史學家、倫理學家、國際專家在未來多年研究的題目。「在現今複雜的世界中，無人能夠完全肯定地說（這場戰爭）是對或錯。」

在聖保羅大教堂的儀式中，一名陣亡士兵的母親燃點起一支蠟燭紀念在伊拉剋死亡的所有英軍。一名高級軍官表示，這個特別儀式事實上是軍方人員非常需要的肯定。「一個國家的民眾必須明白為國家服務的武裝部隊和他們的家人所承受的壓力。」

這次紀念儀式也標誌著為英軍在伊拉克戰場上長達6年的軍事行動畫上了句號。今年5月，英國完成了從伊拉克戰場的撤兵。

自2003年美國發動伊拉克戰爭以來，已有178名英國軍人死於伊拉克。英國國內多數民眾都反對本國士兵參加伊拉克戰爭。