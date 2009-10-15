韦伯启动《歌剧魅影》续集

2009年10月15日

圖像加註文字， 聞名世界的英國音樂劇大師勞埃德-韋伯勛爵

聞名世界的英國音樂劇大師勞埃德-韋伯勛爵（Lord Lloyd Webber）繼超人氣音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）之後，再推續集《愛情不死》（Love Never Dies）。

預計，韋伯的又一力作將於明年3月在倫敦的艾德菲劇院（The Adelphi Theatre）正式公演，11月在紐約百老匯上演。

據悉，《愛情不死》以1907年的紐約科尼島（Coney Island）為背景，講述的是「魅影」在巴黎消失10年後發生的故事，將由27歲的美國百老匯女高音希耶拉·波吉斯（Sierra Boggess）和目前正在倫敦出演「魅影」的男中音拉門·卡倫魯（Ramin Karimloo）擔綱主演。本·埃爾頓（Ben Elton）也參加了腳本的創作。

從《Hollyoaks》走出的明星Summer Strallen此次也在領銜演員名單之列。據報道，該劇的相關伴唱專輯已經錄製完成，但是出於版權保護的考慮，專輯將在音樂劇正式公演的當天上市發行。

不是續集？

韋伯說，「其實我並不把這個作品完全看成一部續集。對我來說，一個好故事好比催化劑，這也是為什麼我花如此多的時間和精力去詮釋它。」

其實早在17年前，音樂大師韋伯就有為《魅影》再續新章的想法。1999年，他曾與出版《曼哈頓幻影》（The Phantom of Manhatta）的英國作家弗雷德里克·福賽思（Frederick Forsyth）合作，但韋伯終究未能將該劇以音樂劇的方式再次呈現。

新作的排練將於明年1月正式開始。曾執導《發膠明星夢》（Hairspray）的導演傑克·奧布裏安（Jack O'Brien）此次將再次擔綱導演的職務，他說「也許這個故事不是你認為你聽過的那個，但是我可以信心十足地說，我們講述的故事就是你想聽的那個。」