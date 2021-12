韦伯启动《歌剧魅影》续集

2009年10月15日

聞名世界的英國音樂劇大師勞埃德-韋伯勛爵(Lord Lloyd Webber)繼超人氣音樂劇《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)之後,再推續集《愛情不死》(Love Never Dies)。