美国公司收购英国第二大机场

Image caption 蓋特威克機場是英國第二大機場

英國機場運營商有限公司（BAA）同意將位於倫敦南部的蓋特威克出售給美國投資基金集團（Global Infrastructure Partners）。

蓋特威克機場是英國第二大機場，每年客流量超過3000萬人。

目前GIP已經擁有倫敦城市機場的70%的股份。該公司同意支付25億美元完成收購。

英國競爭委員會去年下令BAA減少在英國所佔市場份額。這次出售交易是BAA超這個方向邁出的第一步。

競爭委員會表示，BAA在英國機場業佔有壟斷地位，損害乘客和民航公司的利益。

BAA是當前全球最大的機場集團，經營和管理英國的倫敦希思羅國際機場（Heathrow）、蓋特威克機場（Gatwick）、斯坦斯帝德機場（Stansted），蘇格蘭的格拉斯哥機場（Glasgow）、愛丁堡機場（Edinburgh）、阿伯丁機場（Aberdeen）以及南安普頓機場（Southampton）。

此外，BAA還擁有意大利那不勒斯機場65%的股權，負責美國巴爾的摩、波士頓和匹茲堡三家機場的零售管理。BAA在全球範圍內率先完成私有化，現在的大股東是西班牙基礎設施建設巨頭Ferrovial集團。

英國競爭委員會認為，正是由於BAA這樣的壟斷地位，使得BAA無心加大投資，沒有及時新建跑道，擴充運力，導致英國機場常常出現擁擠，航班延誤，使行業服務質量受損。2008年希思羅機場五號航站樓啟用時的混亂狀況就是很好的例子。