人过45岁不能再算青年

2009年10月22日

圖像加註文字， 英國就業與退休保障部門就年齡對於社會平等與社會凝聚力所起的作用進行了分析與研究。

究竟到了什麼歲數就不能稱為青年呢？每個人對年齡的態度和解釋可能都不一樣。

近期，英國一項有關人們對於年齡所持態度的調查指出，青年年齡的上限為45歲。

調查還指出，老年的界限將從63歲開始，因此中間18年的時間被定義為中年時期。

在調查的基礎上，英國就業與退休保障部門（The Department for Work and Pensions）就年齡對於社會平等與社會凝聚力所起的作用進行了分析與研究。

研究小組針對從2004年至2008年間的五次全國性調查進行了分析。

在參加調查的超過6000名民眾中，被訪者表示從步入35歲起 ，明顯感到自己不再年輕；而只有到達75歲左右，他們才接受自己已經年老。

人們普遍表示，被一個70歲以上的老闆管理遠比稱呼一個30歲以下的人為老闆要讓人感覺舒服得多。

老年歧視

26%的被訪者表示自己經歷過老年歧視，這不僅僅局限於是否已退休；工作狀況和婚姻狀況同樣是導致歧視的因素。

報告指出，大約有四分之一的被訪者認為70歲以上的老人從社會經濟體系中獲取的遠大於貢獻的。

分析還發現，居住在英格蘭東南部的人們更容易遇到老年歧視的問題，不同年齡群體之間的交錯也相對較少。

對於接受自己的「年老」，人們總是顯得很被動。研究人員發現，隨之而來的便是人們不願及時為以後的生活做凖備。