人过45岁不能再算青年
究竟到了什麼歲數就不能稱為青年呢？每個人對年齡的態度和解釋可能都不一樣。
近期，英國一項有關人們對於年齡所持態度的調查指出，青年年齡的上限為45歲。
調查還指出，老年的界限將從63歲開始，因此中間18年的時間被定義為中年時期。
在調查的基礎上，英國就業與退休保障部門（The Department for Work and Pensions）就年齡對於社會平等與社會凝聚力所起的作用進行了分析與研究。
研究小組針對從2004年至2008年間的五次全國性調查進行了分析。
在參加調查的超過6000名民眾中，被訪者表示從步入35歲起 ，明顯感到自己不再年輕；而只有到達75歲左右，他們才接受自己已經年老。
人們普遍表示，被一個70歲以上的老闆管理遠比稱呼一個30歲以下的人為老闆要讓人感覺舒服得多。
老年歧視
26%的被訪者表示自己經歷過老年歧視，這不僅僅局限於是否已退休；工作狀況和婚姻狀況同樣是導致歧視的因素。
報告指出，大約有四分之一的被訪者認為70歲以上的老人從社會經濟體系中獲取的遠大於貢獻的。
分析還發現，居住在英格蘭東南部的人們更容易遇到老年歧視的問題，不同年齡群體之間的交錯也相對較少。
對於接受自己的「年老」，人們總是顯得很被動。研究人員發現，隨之而來的便是人們不願及時為以後的生活做凖備。
諾丁漢大學職業健康心理學的阿曼達·格裏菲斯教授（Prof. Amanda Griffiths）及她的研究團隊發現，人們工作的壓力於50至55歲之間達到頂峰，之後隨著退休的臨近而日趨衰退。