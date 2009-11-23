英国水灾　政府紧急检验桥梁

Image caption 洪水猛力衝擊橋墩危害橋樑結構安全。

英國多處地方持續受到洪水侵襲。重災區英格蘭坎布裏亞郡當局下令檢查境內1800道橋樑。防止再次塌橋造成人命傷亡。

氣象部門預料英國多處地方星期一（11月23日）仍會出現強降雨天氣。目前英格蘭、蘇格蘭和威爾士一共發佈了21處洪水警報，氣象局還警告北愛爾蘭西部可能發生地區性泛濫。

一些居民連續第四個晚上不能回家，許多道路無法通行。預料英格蘭部分地區星期一上班時間的交通將是一片混亂。當局已經下令部分學校停課。

坎布裏亞郡周末前曾錄得一天314.4毫米的破紀錄降水量。英國首相布朗早些時候巡視了坎布裏亞郡災區，並承諾撥款100萬英鎊（165萬美元）救災。

與此同時，約2.9萬人在互聯網社交網站Facebook上留言，向坎布裏亞郡一名在洪水期間執勤時殉職的警員致哀。

星期五凌晨，坎布裏亞郡45歲警員比爾·巴克在沃金頓鎮外圍一道橋樑上執勤，協助民眾過橋時時，因橋樑倒塌而殉職。