英国水灾 政府紧急检验桥梁
- 2009年 11月 23日
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英國多處地方持續受到洪水侵襲。重災區英格蘭坎布裏亞郡當局下令檢查境內1800道橋樑。防止再次塌橋造成人命傷亡。
氣象部門預料英國多處地方星期一（11月23日）仍會出現強降雨天氣。目前英格蘭、蘇格蘭和威爾士一共發佈了21處洪水警報，氣象局還警告北愛爾蘭西部可能發生地區性泛濫。
一些居民連續第四個晚上不能回家，許多道路無法通行。預料英格蘭部分地區星期一上班時間的交通將是一片混亂。當局已經下令部分學校停課。
坎布裏亞郡周末前曾錄得一天314.4毫米的破紀錄降水量。英國首相布朗早些時候巡視了坎布裏亞郡災區，並承諾撥款100萬英鎊（165萬美元）救災。
與此同時，約2.9萬人在互聯網社交網站Facebook上留言，向坎布裏亞郡一名在洪水期間執勤時殉職的警員致哀。
星期五凌晨，坎布裏亞郡45歲警員比爾·巴克在沃金頓鎮外圍一道橋樑上執勤，協助民眾過橋時時，因橋樑倒塌而殉職。