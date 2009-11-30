英国中小学太多乏善可陈？

Image caption Ofsted首席視察員吉爾伯特稱，雖然中小學教學今年有所進步，但仍然有太多「平庸或更糟糕」的學校。

英格蘭教育監督機構稱近三分之一學校沒有提供良好教育。

英格蘭教育及兒童服務與技能標凖局（Office for Standards in Education, Children's Services and Skills，Ofsted）的學校視察員在其年報中提醒說，學校教學在太多方面需要改善。

這份年度報告指出，英格蘭中小學中繼續存在教學不足的「頑固要害」，致使教育體系無法考驗、啟迪學生。

統計發現，共有15萬中小學在教學不足學校就讀。

平庸問題

Ofsted首席視察員克利斯汀·吉爾伯特（Christine Gilbert）認為，「總體情況積極」，她看到今年中小學教學以及兒童服務中取得的進步，並為此受鼓舞，但是仍然有太多「平庸或更糟糕」的學校。

這已是Ofsted第四份年度報告，通過四萬例巡訪後總結完成，其中不但包括中小學、學院的教學質量，還涉及到兒童保育以及兒童服務。吉爾伯特著重強調了教育體系中的一系列不足，從提高讀寫、計算能力上止步不前到教師在相關學科中知識匱乏等諸多問題。

目前教育體系中最艱巨的挑戰是如何鼓勵學校在「基本滿意」的基礎上跨一個台階，往「良好或出色」方向努力，吉爾伯特補充說。

這份Ofsted的2008-2009學年年度報告中總結發現了以下這些信息：

幾乎五分之一學校的教學質量目前評估結果為「出色」，而半數學校的評審結果為「良好」。

但是近三分之一學校的教學質量欠佳，即屬於「基本滿意」或「不足」。這一數據好於上一學年。

近四成中學的評定結果不比基本滿意強，6%的中學屬於教學不足。報告提醒說，這一比例「仍然過高」。

分別有4%和17%的此前被評為出色和優良的學校今年降到基本滿意或不足。

另有121所學校今年被列為需採取特殊措施提高教學，149所學校被勒令告知必須改善教學質量。

為人師表

Image caption Ofsted年報指出，一小部分小學中教師專業知識未達標凖「連累」學生。

報告指出，太多的學校教學處於基本滿意狀態，因此無法啟迪、激勵或拓展兒童、青少年和成人學生的知識面。

在眾多被評為「基本滿意」或「不足」的學校中，視察員們發現「教學質量不穩定、學生進步忽上忽下等常見問題需要改善」。

此外在一小部分小學中，學生被教師未達標凖的學科知識所「拖累」。特別在數學和科學教學中。

這份年度報告同時總結指出，改善兒童基本技能的步伐「太緩慢」。

吉爾伯特說：「太多的年輕人離校時不具備足夠的基本技能，這可能對他們的一生產生限制影響。」

儘管嬰幼兒和小學是提高讀寫和計算水平的「關鍵」時期，但是視察員們發現，教授這些基本技能的方法存在「不足」，包括沒有集中全力幫助差生提高。

報告還指出，學生擴大詞匯量的機會有限，學校也沒有投入足夠的精力為學生創造培養「長篇寫作」技能的機會。

吉爾伯特還表示，她仍然擔憂家境貧寒的學生受到的教育質量存在差距。

在收入欠佳地區，兒童保育質量也欠佳。擁有大量來自弱勢家庭孩子的學校也更可能被評為教學質量不足。

「無需道歉」

但Ofsted的這份年度報告同樣在教育界、社會上引發了不同的聲音。

英國校長協會暨女教師公會聯盟（NASUWT）負責人克里斯·濟慈（Chris Keates）指責報告集中了學校負面情況。

「這樣經常性的「貶低」教師、公立學校不僅一點都不公平，而且極其不正確，」 濟慈說。

在報告發表之前，地方政府協會（Local Government Association）嚴厲批評Ofsted審查兒童服務的方法，認為監督機構只知道保護自己聲譽，而不考慮年輕人。

Ofsted的吉爾伯特對此進行了駁斥，表示「Ofsted絕不能隱瞞令人不快的事實」。

吉爾伯特表示，有少數地方政府在兒童服務的表現差強人意，主要因為他們並沒有確保兒童受到盡可能多的保護，生活更安全。這樣的地方政府數量有上升的趨勢。

「Ofsted對地方政府的要求已經越來越嚴格，我對此無需道歉，因為如果我們的工作即便僅僅將一名兒童從虐待、折磨或死亡中拯救回來，那麼我們的工作就是正當合理的，」吉爾伯特補充說。