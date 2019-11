英国中小学太多乏善可陈？

Image caption Ofsted首席視察員吉爾伯特稱,雖然中小學教學今年有所進步,但仍然有太多「平庸或更糟糕」的學校。

英格蘭教育監督機構稱近三分之一學校沒有提供良好教育。

英格蘭教育及兒童服務與技能標凖局(Office for Standards in Education, Children's Services and Skills,Ofsted)的學校視察員在其年報中提醒說,學校教學在太多方面需要改善。

這份年度報告指出,英格蘭中小學中繼續存在教學不足的「頑固要害」,致使教育體系無法考驗、啟迪學生。

統計發現,共有15萬中小學在教學不足學校就讀。

平庸問題

Ofsted首席視察員克利斯汀·吉爾伯特(Christine Gilbert)認為,「總體情況積極」,她看到今年中小學教學以及兒童服務中取得的進步,並為此受鼓舞,但是仍然有太多「平庸或更糟糕」的學校。

這已是Ofsted第四份年度報告,通過四萬例巡訪後總結完成,其中不但包括中小學、學院的教學質量,還涉及到兒童保育以及兒童服務。吉爾伯特著重強調了教育體系中的一系列不足,從提高讀寫、計算能力上止步不前到教師在相關學科中知識匱乏等諸多問題。

目前教育體系中最艱巨的挑戰是如何鼓勵學校在「基本滿意」的基礎上跨一個台階,往「良好或出色」方向努力,吉爾伯特補充說。

這份Ofsted的2008-2009學年年度報告中總結發現了以下這些信息:

幾乎五分之一學校的教學質量目前評估結果為「出色」,而半數學校的評審結果為「良好」。

但是近三分之一學校的教學質量欠佳,即屬於「基本滿意」或「不足」。這一數據好於上一學年。

近四成中學的評定結果不比基本滿意強,6%的中學屬於教學不足。報告提醒說,這一比例「仍然過高」。

分別有4%和17%的此前被評為出色和優良的學校今年降到基本滿意或不足。

另有121所學校今年被列為需採取特殊措施提高教學,149所學校被勒令告知必須改善教學質量。

為人師表

Image caption Ofsted年報指出,一小部分小學中教師專業知識未達標凖「連累」學生。

報告指出,太多的學校教學處於基本滿意狀態,因此無法啟迪、激勵或拓展兒童、青少年和成人學生的知識面。

在眾多被評為「基本滿意」或「不足」的學校中,視察員們發現「教學質量不穩定、學生進步忽上忽下等常見問題需要改善」。

此外在一小部分小學中,學生被教師未達標凖的學科知識所「拖累」。特別在數學和科學教學中。

這份年度報告同時總結指出,改善兒童基本技能的步伐「太緩慢」。

吉爾伯特說:「太多的年輕人離校時不具備足夠的基本技能,這可能對他們的一生產生限制影響。」

儘管嬰幼兒和小學是提高讀寫和計算水平的「關鍵」時期,但是視察員們發現,教授這些基本技能的方法存在「不足」,包括沒有集中全力幫助差生提高。

報告還指出,學生擴大詞匯量的機會有限,學校也沒有投入足夠的精力為學生創造培養「長篇寫作」技能的機會。

吉爾伯特還表示,她仍然擔憂家境貧寒的學生受到的教育質量存在差距。

在收入欠佳地區,兒童保育質量也欠佳。擁有大量來自弱勢家庭孩子的學校也更可能被評為教學質量不足。

「無需道歉」

但Ofsted的這份年度報告同樣在教育界、社會上引發了不同的聲音。

英國校長協會暨女教師公會聯盟(NASUWT)負責人克里斯·濟慈(Chris Keates)指責報告集中了學校負面情況。

「這樣經常性的「貶低」教師、公立學校不僅一點都不公平,而且極其不正確,」 濟慈說。

在報告發表之前,地方政府協會(Local Government Association)嚴厲批評Ofsted審查兒童服務的方法,認為監督機構只知道保護自己聲譽,而不考慮年輕人。

Ofsted的吉爾伯特對此進行了駁斥,表示「Ofsted絕不能隱瞞令人不快的事實」。

吉爾伯特表示,有少數地方政府在兒童服務的表現差強人意,主要因為他們並沒有確保兒童受到盡可能多的保護,生活更安全。這樣的地方政府數量有上升的趨勢。

「Ofsted對地方政府的要求已經越來越嚴格,我對此無需道歉,因為如果我們的工作即便僅僅將一名兒童從虐待、折磨或死亡中拯救回來,那麼我們的工作就是正當合理的,」吉爾伯特補充說。