腾龙说事：睡在身边的杀手

Image caption 在飛往加勒比群島舉行婚禮、度蜜月前的最後一刻，豪沃斯被男友殺害。

Till death do us part，「致死不渝」，是戀人的海誓山盟、婚禮上的莊重承諾。不幸的是，它也可能是家庭暴力的兇殘結局。

31歲的女警官豪沃斯（Claire Howarth）給女友發短信，說她興奮得在屋裏直跳。

豪沃斯當然應該高興。再過幾個小時，她就要和27歲的未婚夫，也是做警官的同事福肖（Martin Forshaw）去機場，飛往加勒比的聖盧西亞島舉行婚禮、度蜜月。

豪沃斯沒有活著走出家門。

血濺婚紗

在去機場前的最後一刻，未婚夫福肖終於坦白，自己仍然暗戀著前女友，不願意與豪沃斯結婚。

震驚轉為叫罵、廝打。福肖盛怒之下，用錘子猛擊豪沃斯的頭部。豪沃斯倒在行李箱前，永遠不可能再穿的婚紗上濺滿了血。

上周，福肖謀殺罪名成立，判處終身監禁，開始了最少18年的刑期。

就在福肖案判決的當天，消息傳來，「簡夫人」（ 「Lady Jane」）從肯特郡的一家開放監獄溜號失蹤了。

如出一轍，只是兇手換了角色

Image caption 簡•安德魯斯與克雷斯曼。等待她的，是在封閉的監牢裏度過剩下的刑期。

「簡夫人」是42歲的簡·安德魯斯（Jane Andrews）的綽號。簡21歲那年，應徵作了安德魯王子的前妻、約克公爵夫人薩拉（Sarah Ferguson, Duchess of York）的貼身侍女。

出身貧寒的簡一步跨入了上流社會的寶塔尖裏，而她對貴族生活的心醉也為她贏得了「簡夫人」的綽號。

跟隨約克公爵夫人9年後，簡被辭退。她卻不甘心被趕出那個她已經「習慣」了的上流社會。

就在此時，她結識了鑽石王老五克雷斯曼（Tommy Cressman）。

時年39歲的克雷斯曼是個身價百萬的成功商人。簡看中的不僅是克雷斯曼的名貴跑車、豪華遊艇，更是重返上流社會的坦途。簡不斷催促結婚。而克雷斯曼卻越來越猶豫。

克雷斯曼終於明確拒絕與她結婚的當晚，簡在克雷斯曼熟睡中，用板球棒狂擊他的頭部，最後用一把菜刀插進了克雷斯曼的心臟。

2001年，簡以謀殺罪名成立被判處終生監禁，至少服刑12年。服刑8年後，她被轉入肯特郡的一家開放監獄，為她的假釋作凖備。

上周，簡離開監獄逾期未歸，逃亡三天後被重新抓獲。等待她的，是在封閉的監牢裏度過剩下的刑期。

2008/9年度，家庭暴力案件有29萬3千起，其中77%的受害者是婦女。 一年有106人死在伴侶手裏

兩個案例可能是極端的，兩個案子在同一周佔據英國媒體的焦點純屬偶然。然而，極端與偶然的背後，是令人不安的英國家庭暴力的現實。

英國內政部公布的最新數字顯示，一年內有106人被現在的或前伴侶謀殺。

死在妻子或女友手裏的男性平均一年在30人左右，但絕大多數的案例中女方是受害者。

在英國內政部公布的106個謀殺案中，女方受害者佔了72人。這意味著，在英格蘭和威爾士地區，每周都有一名婦女被丈夫或男友殺害。

處於婚姻或情侶關係中的人，被謀殺的最大危險不是來自陌生人，而是身邊的伴侶。

英國犯罪調查（British Crime Survey）公布的數字顯示，2008/9年度，家庭暴力案件有29萬3千起，其中77%的受害者是婦女。而每年至少一次受到家庭暴力侵害的實際婦女人數可能多達100萬。

婦女慈善機構Hestia Fund對25000名嚴重家庭暴力受害婦女的調查顯示，60% 的人被勒、掐脖子，40%人生命受到威脅。

Image caption 面對孩子，眼圈烏青的母親是說自己不小心碰了桌角，還是說你爸爸打的呢？

反家庭暴力教育從孩子開始？

正是在這樣的背景下，政府上周公布了新的反家庭暴力戰略。

新戰略的核心之一，是從2011年起，英國兒童從五歲開始上學起，就要把防止家庭暴力作為必修的教育內容。

對政府的新策略仁者見仁。家長組織Parents Outloud的負責人莫裏希（Margaret Morrissey）說：「這是政治正確要把5-9的孩子變成充滿困惑的小大人。」

家庭暴力往往是複雜的、隱蔽的，對於夾在中間的孩子來說，施暴者與受虐者都是自己最親的人。

面對孩子，眼圈烏青的母親是說自己不小心碰了桌角，還是說你爸爸打的呢？