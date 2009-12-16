爱丁堡也建“伦敦眼”

Image caption 「蘇格蘭國家摩天輪」將有120米高。

為了吸引更多的遊客到蘇格蘭首府愛丁堡觀光旅遊，愛丁堡欲效仿倫敦眼（London Eye），建立120米高的「蘇格蘭國家摩天輪」（Scotland」s National Wheel）。

這個巨型摩天輪的高度將達到地標型建築斯科特紀念碑（Scott Monument）的兩倍之多。

不過，設計師團隊近期和愛丁堡市政府（Edinburgh City Council）就該項目進行了討論。他們表示，愛丁堡市中心並不算大，也許無法容納如此巨大的建築。

海濱地區

設計師表示，他們目前選中的地點是Leith濱水區，該地區將成為愛丁堡另一個交通樞紐。

市政府官員說，摩天輪由Great City Attractions（GCA）公司負責設計並投資，將會成為蘇格蘭地區最受歡迎的旅遊景點。

愛丁堡市政府的湯姆·布查楠（Tom Buchanan）對摩天輪充滿了信心。

他表示，造訪摩天輪的遊客人數將與目前最受歡迎的愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）的參觀者人數持平。

他還補充說，「人們不遠萬里去倫敦就是為了可以體驗一把倫敦眼，我們希望他們的願望在愛丁堡同樣可以實現。另外，摩天輪的興建將推進該地區的文化復興，對愛丁堡來說是個重要的機會。」

作為大型摩天輪項目的建造專家，駐伯明翰的GCA公司目前正在北京朝陽公園忙著建造一座高208米的摩天輪。該摩天輪在同類建築中均堪世界之最。據悉，該公司在奧爾良、新加坡和柏林等地都有類似項目。

負責全球景觀發展的奈傑爾·華德（Nigel Ward）明確表示，雖然愛丁堡市中心的建築受規劃限制，但是他們看好愛丁堡，帶有未來感覺的摩天輪會矗立在這座古老的城市裏。

奈傑爾還補充說，他們很高興和愛丁堡市政府就這個建築項目進行對話，水濱區將是一個不錯的選擇。蘇格蘭國家摩天輪和傳統的弗雷斯大轉輪不同，也並非只是效仿倫敦眼，它的存在有自己的價值。