“流行圣诞颂歌源自民谣”

Image caption 直到18世紀晚期,越來越多的聖誕頌歌才逐漸被教堂正式接受。

很多人以為,廣為傳頌的聖誕頌歌很多都來自歐洲大陸,特別是德國等地區,可是,英國一些專家對此持不同的看法。

英國杜倫大學(Durham University)的讚美詩學者近日表示,如今流行的聖誕頌歌《牧人聞信》(While Shepherds Watched Their Flocks)其實源自英國民謠《在伊爾克利草原上沒戴帽子》(On Ilkla Moor Baht'at)。

《牧人聞信》這首頌歌在英國可謂家傳戶曉。在聖誕期間,無論在電台廣播中或商店裏都能聽到。

杜倫大學的傑瑞米· 蒂伯教授(Prof Jeremy Dibble)稱,這首讚美詩已經有300年的歷史,在歷史的變遷中衍生出各種各樣的旋律及唱法;而曲調基於英國民謠《在伊爾克利草原上沒戴帽子》的版本可謂各種版本中最受歡迎的一個。

蒂伯教授補充說,在聖誕節期間,人們仍然可以在約克郡(Yorkshire)的一些老酒館中聽到這首讚美詩的原裝版本。

為了編纂一本新的讚美詩字典,傑瑞米· 蒂伯教授正在做相關方面的研究。

被遺忘的版本

蒂伯教授的研究還表明,直到18世紀,《牧人聞信》終於成為歷史上第一首被英格蘭教會(Church of England)正式接受的讚美詩,並收錄在教堂的官方歌本中。之後,這首讚美詩才和英格蘭教會的《公禱書》(Book of Common Prayer)一起在英國教堂中廣泛流傳開來。直到18世紀晚期,越來越多的聖誕頌歌才逐漸被教堂正式接受,這其中包括《天使報佳音》(Hark the Herald Angels Sing)。

蒂伯教授補充說,最讓人驚喜的版本,也是最容易讓人遺忘的版本是托馬斯·克拉克(Thomas Clark)演唱的《伊爾克利草原》(Ilkley Moor)版本的讚美詩,這更說明了讚美詩和古老民謠根深蒂固的關係。

蒂伯教授評價,也許宗教人士一直都認為讚美詩太過世俗,因此大量的讚美詩直到18世紀晚期才被教堂正式接受。