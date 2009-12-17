“流行圣诞颂歌源自民谣”

Image caption 直到18世紀晚期，越來越多的聖誕頌歌才逐漸被教堂正式接受。

很多人以為，廣為傳頌的聖誕頌歌很多都來自歐洲大陸，特別是德國等地區，可是，英國一些專家對此持不同的看法。

英國杜倫大學（Durham University）的讚美詩學者近日表示，如今流行的聖誕頌歌《牧人聞信》（While Shepherds Watched Their Flocks）其實源自英國民謠《在伊爾克利草原上沒戴帽子》（On Ilkla Moor Baht'at）。

《牧人聞信》這首頌歌在英國可謂家傳戶曉。在聖誕期間，無論在電台廣播中或商店裏都能聽到。

杜倫大學的傑瑞米· 蒂伯教授（Prof Jeremy Dibble）稱，這首讚美詩已經有300年的歷史，在歷史的變遷中衍生出各種各樣的旋律及唱法；而曲調基於英國民謠《在伊爾克利草原上沒戴帽子》的版本可謂各種版本中最受歡迎的一個。

蒂伯教授補充說，在聖誕節期間，人們仍然可以在約克郡（Yorkshire）的一些老酒館中聽到這首讚美詩的原裝版本。

為了編纂一本新的讚美詩字典，傑瑞米· 蒂伯教授正在做相關方面的研究。

被遺忘的版本

蒂伯教授的研究還表明，直到18世紀，《牧人聞信》終於成為歷史上第一首被英格蘭教會（Church of England）正式接受的讚美詩，並收錄在教堂的官方歌本中。之後，這首讚美詩才和英格蘭教會的《公禱書》（Book of Common Prayer）一起在英國教堂中廣泛流傳開來。直到18世紀晚期，越來越多的聖誕頌歌才逐漸被教堂正式接受，這其中包括《天使報佳音》（Hark the Herald Angels Sing）。

蒂伯教授補充說，最讓人驚喜的版本，也是最容易讓人遺忘的版本是托馬斯·克拉克（Thomas Clark）演唱的《伊爾克利草原》（Ilkley Moor）版本的讚美詩，這更說明了讚美詩和古老民謠根深蒂固的關係。

蒂伯教授評價，也許宗教人士一直都認為讚美詩太過世俗，因此大量的讚美詩直到18世紀晚期才被教堂正式接受。