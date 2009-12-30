沙伊克家人发表公开声明

Image caption 沙伊克家人說他的有精神健康問題

因販毒罪被中國處決的英國公民哈克馬爾·沙伊克(Akmal Shaikh)的家人對中國處死他的司法程序表示憤怒和震驚。

沙伊克的哥哥阿克巴爾·沙伊克(Akbar Shaikh)代表全家向媒體公開了一份聲明。

聲明說，英國首相向中國求情，但是中國政府卻對此置若罔聞。

沙伊克的家人要求中國對他們關心的問題作出回應，特別是為什麼中國當局拒絕接受為沙伊克作精神健康評估的請求。

聲明說，有關沙伊克精神健康問題的詳細證據早已提供給中國當局。

在聲明中，沙伊克的家人還表示，非常令人作嘔的是，在上訴聽證中，沙伊克為自己辯護時前言不搭後語，而法官卻公開嘲笑他。

沙伊克被處決前，他兩個堂兄弟蘇哈爾·沙伊克(Soohail Shaikh)和納西爾·沙伊克(Nasir Shaikh)在烏魯木齊看望了他。

星期二（29日），他們兩人代表家人發表聲明，感謝英國首相布朗以及其他官員和人權組織為爭取中國免除對沙伊剋死刑所作的努力。

但是，沙伊克的另外兩位堂兄在寫給英國《衛報》的信中，指責英國政府和官員沒有盡職。

《衛報》在報道這封信時說，這顯示沙伊克家族內出現意見分歧。

在這封信中，沙伊克的這個兩個堂兄阿米納·沙伊克(Amina Shaikh)和瑞德文·沙伊克(Ridwan Shaikh)表示，這次處決顯示英國「在世界上的無能為力。」

他們說，英國沒有對北京政府採取措施因為「中國是個經濟大國」，而英國必須要依賴這個經濟大國。