英国糖尿病患者截肢数上升

Image caption 接受足部截肢手術的二型糖尿病患者人數增多

一項研究顯示，在英格蘭的二型糖尿病（Type II diabetes）患者截肢（amputations）人數急劇上升。

由倫敦帝國理工學院（Imperial College London）所作的這項研究顯示，在1996年到2005年之間，踝關節（ankle joint）以下截肢的患者人數增加了一倍，超過2000例。

但一型糖尿病患者中的截肢人數卻有所下降。

在英國，有235萬人患有二型糖尿病。這種疾病是由於人體無法對其生成的胰島素（insulin）做出正確反應所致，主要成因包括肥胖等生活方式因素。

二型糖尿病為最普遍的糖尿病，差不多百分之九十至九十五的糖尿病人是二型的。

下肢血流減少

糖尿病的併發症包括心臟病和中風。由於糖尿病導致下肢血流減少（impair blood flow），糖尿病患者比常人更容易患足部疾病，包括下肢潰瘍（ulcers）和下肢脫疽（gangrene）在內的足部疾病。

研究人員在《糖尿病研究與臨床治療》（Diabetes Research and Clinical Practice）雜誌上發表文章稱，在踝關節以上的截肢患者人數增加了43%。但接受這一截肢手術的患者平均年齡從71歲下降到69歲。

研究還發現，在過去10年裏，男性患者截肢人數超過了女性患者。

研究人員認為，這一發現顯示糖尿病患者經常接受足部檢查，以及強化血糖、血壓和血脂控制的重要性。

他們說，如果及早診斷和治療，強化三糖控制，有80%的截肢是可以避免的。