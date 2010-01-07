Image caption 晚睡或睡眠不足都容易導致憂鬱症。

早睡的孩子不僅身體健康，精神也更健康。研究顯示，熬夜或晚睡的青少年更容易患憂鬱症或有自殺的傾向。

美國紐約科研人員在《睡眠》雜誌發表報告說，對1.55萬名12歲至18歲的青少年研究後發現，午夜後才睡覺的人比晚間10點前入睡的患憂鬱症的高出24%。

此外，睡眠少於五小時的人患憂鬱症的比例高出睡眠八小時的71%。

自殺傾向

睡眠時數減少或睡覺時間太晚還對自殺傾向有明顯的影響。

科研人員發現，常在午夜後睡覺的人的自殺傾向比晚間10點之間睡覺的多出20%，睡眠不足者的自殺傾向更是高出48%。

調查說，青少年的平均睡眠時間為7小時53分鐘，少於建議的九小時時間。

研究者說，女孩、大齡青少年和缺乏父母愛的人患憂鬱症和有自殺想法的比例較高。

首席研究員詹姆士·甘斯韋奇（James Gangwisch）博士說，缺乏睡眠會影響大腦的反應，導致憂鬱，並進而影響應對日常壓力的能力。

英國有大約八萬青少年患憂鬱症。英國慈善組織「年輕心靈」（Young Minds）的首席執行官薩拉·布雷南（Sarah Brennan）說：「足夠的睡眠，健康的食物和經常鍛煉對維持精神健康至關重要。」