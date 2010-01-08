孩子的数学作业难倒家长
- 2010年 1月 8日
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輔導孩子做家庭作業，是做父母的責任。輔導數學作業，就是考驗了。
孩子做數學家庭作業吃力，求助家長，可能是給爸爸媽媽出了難題。
對1000名家裏有6-11歲孩子的家長所作的一項網上調查顯示，79%的家長承認，為了幫助孩子做數學作業，使得家長吵架、生氣。
別來找我
三分之一的家長幹脆免戰牌高懸，不願意輔導孩子的數學作業。
而41%的家長對一個10歲孩子的數學題不能給出正確的答案。
這項調查是出版公司Random House Group委托進行的。
該公司公布調查結果的同時，將推出專門給家長們解釋現代數學教學的書，《給爸爸媽媽的數學》（Maths for Mums and Dads）。