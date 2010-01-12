Image caption 售價百萬的房船有三居室，處在黃金「水」段。

金融危機後，英國的地產市場據說已經有復蘇的跡象，一些房船受到追捧。

在一般情況下，房船的價格畢竟比陸上的房屋售價便宜一些。不過，倫敦最近的一個房船售價100萬鎊，令不少人咂舌。

所謂的「房船」（houseboats）就是一些停泊在岸邊，可以居住的船。

這一售價高昂的房船停泊在倫敦西邊的切爾西（Chelsea）地區。這裏是倫敦有名的「富人區」。「水漲船高」，這艘有三居室的船身價當然也不菲。

設備齊全

名為「海洋」（Ocean）的這艘房船最初從法國購買，面積1388平方英尺，在577平房英尺的甲板上還有一個小的游泳池。

船艙裏有一個廚房、一個餐廳、一個客廳、一間書房還有一個儲藏室。

平均下來，這艘房船每平方英尺的售價高達720英鎊，與周邊房屋每平方英尺1000英鎊的售價相差不大。

房地產經銷商伊恩·布朗裏奇（Ian Brownridge）說：「很多人都喜歡這艘船，可是對100萬英鎊的售價表示難以理解。」

布朗裏奇說，考慮到這裏是黃金地段，這一價格還是物有所值，很多人都前來諮詢。