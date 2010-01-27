英国前检察总长为伊战作证

Image caption 戈德史密斯說美國官員的看法令他改變了看法

在英美對伊拉克開戰期間擔任英國檢察總長的戈德史密斯在倫敦向特別調查小組作證。

他否認受到政府的壓力改變了在伊拉克戰爭是否合法問題上的立場。

戈德史密斯當時的地位等同於英國首相的最高法律顧問。

此前許多人認為，作為當時的首相布萊爾的親信，戈德史密斯是被迫改變了他對合法性的看法。

「無稽之談」

在柴考特調查小組上作證的時候，戈德史密斯否認這種說法。他表示他是獨立作出的決定，還形容這種說是「完全是無稽之談」。

戈德史密斯被質疑的是在2003年3月7日，他仍然強調聯合國如果能通過一項對伊拉克動武的決議，就會比較「穩妥」。

Image caption 戈德史密斯向布萊爾首相發出的伊戰法律意見書

但是在同月17日，戈德史密斯對內閣表示，不需要聯合國通過新的決議就可以對伊拉克動武。

他說，他之所以改變看法，是因為他在之前的一個月到華盛頓會晤並且和當時的美國國安顧問賴斯以及美國政府的法律顧問交換了意見。

當時英國駐聯合國大使的看法也是他改變想法的一個重要原因。

明確指示

另外一個讓他改變看法的原因，就是當時英國軍方和文職部門都急切想知道對伊拉克動武到底是否合法。

戈德史密斯還否認有關他在會議上被另外一名內閣官員按在牆上、迫使他改變看法的報道，並形容說法是「無稽之談」。

他說，他至今依然認為對伊拉克動武是合法的，而且他當時是在沒有受到任何影響的情況下，獨立作出的決定。