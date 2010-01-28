多方合作启动未来图书馆计划

Image caption 圖書館是學習、教學和研究的基本需求。

一個名為「未來的學術圖書館」的願景計劃，將探究學術圖書館和信息服務在快速變化的環境下的未來可能發展方向。

多方面聯合資助的這個計劃為期一年半，將協助高等教育機構、圖書館和信息服務提供者從全新的視角來應對未來挑戰，制定未來戰略，確保英國學術圖書館和信息服務繼續維持世界領先地位。

參加這個計劃的合作伙伴包括Curtis and Cartwright Consulting、大英圖書館、信息系統聯合委員會（JISC）、研究信息網絡（RIN）、英國研究圖書館（RLUK）、以及國家、大學和學院圖書館聯盟（SCONUL）等機構。

圖書館是學習、教學和研究的基本需求，這個學術圖書館計劃研究的問題包括英國高等教育如何獲得資金維持未來長期的發展？使用者需要何種信息？

另外，數字革命、知識經濟、學生和研究學者朝向消費者轉型，以及全球經濟危機等因素也影響學術圖書館的未來發展方向。

該計劃的第一階段將進行一系列的研討會，研究討論學術圖書館的未來可能面貌，學術機構管理人員、圖書館代表、資金贊助者和學生、研究學術和科技界、學術界人士都將廣泛參與。

今年2月和3月將首先舉行前兩次會議，研究在全球環境下高等教育和信息提供者和使用者的未來發展方向，更進一步的深入研究討論將在今年夏天進行。