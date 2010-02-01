中国为对台军售威胁制裁美国

美國宣佈總額64億美元的對台軍售，引發中國強烈的反應、威脅制裁波音、聯合科技、洛克希德—馬丁等相關企業。

《金融時報》引述業界人士的話說，在全球處於危機的時候，中國正扮演重要的角色，如果中國制裁的話，那將會是非常「困難」而且「不愉快」。

但是該報也報道說，有專家認為，中美關係經過了多次的起伏，而中國國家主席胡錦濤今年夏季將訪問美國，屆時可能又會關係回暖。

Image caption 台灣表示加強自衛能力有助於台灣建立和中國談判的信心

《國際先驅論壇報》發自香港的報道則說，現在的問題是中國會不會在幾個月之後又回到原先的友好，還是中美之間關係還是會長時間的緊張。

該報說，雖然通常世界貿易組織不同意出於政治原因的制裁，但是如果美國將中國制裁送交世貿組織的話，中國可以以國家安全的理由提出抗辯。

美國增兵海灣

《衛報》頭版報道說，根據官方透露的消息，美國已經決定增派具有導彈防衛能力的軍艦和愛國者三型防空導彈前往海灣地區為當地盟友提供防衛。

《衛報》認為這是因為一年來在伊朗核問題上毫無進展，所以美國對伊朗的立場轉為強硬，但是該報在內頁的評論當中說，美國增兵的舉動也有可能被伊朗的強硬派所利用。

《每日電訊報》對此一消息的報道則說，雖然美國決意取得聯合國對伊朗的制裁，但是在海灣地區增派和部署反導系統，其實可以安撫一直對伊朗發展導彈與核技術感到不安的以色列，減少以色列發動先發制人攻擊的可能性。

該報引述一名美軍人士的話說，美國在海灣增派和部署反導武器，應該被看成是為了威懾伊朗而做出的防衛措施。

電郵洩密

《獨立報》頭版頭條報道說，去年哥本哈根氣候變化大會之前發生的電子郵件洩密事件有著「外國情報機關手法」的特徵。

該報採訪前英國政府的首席科學顧問戴維·金爵士；根據金爵士的說法，針對英國東安格利亞大學氣候研究中心的電子郵件攔

截行動，就是為了打亂氣候變化大會。

金爵士說，攔截電子郵件的過程極其複雜，可能是某個國家的情報機關或者是一組人的所為。

英法聯防？

Image caption 英國計劃建造的兩艘航母造價大約5億英鎊

《泰晤士報》的頭版則報道說，英國建造兩艘大型航空母艦將會是首相布朗本周公布增加軍費開支時的核心。

與此同時，軍方高層也在探討加強與法國軍事合作的可能性。該報說，所有歐盟國家當中，只有英法兩國的國防預算超過總財政收入的2%。

布朗還將宣佈增加15億英鎊的軍費用於阿富汗的戰爭。該報說，這是布朗意圖顯示他對軍方的承諾。

該報的評論則說，在所有公家機關都面臨削減經費的時候，軍方也不能避免。而英法兩國在軍事上的合作，將可以確保英國的軍事實力不但可以維持也還能夠加強。

哈里一舞值千金

Image caption 哈里的舞步引來了熱烈的掌聲

繼威廉王子訪問澳大利亞造成旋風、大獲好評之後，以前鬧出不少問題的哈里王子在加勒比海的巴貝多斯也爭得了極大的好感。

《每日電訊報》報道說，哈里王子在當地參加一場為海地賑災的慈善音樂會，身穿印著「我們關心海地」字樣T恤衫的哈里應主持人邀請上台隨音樂起舞。

哈里開出的條件是現場來賓在25分鐘之內捐出5000巴貝多斯元（1500英鎊），目標達成，哈里也履約上台一展舞步。

該報的評論似乎有點不勝唏噓的說，在英國的政界人物一直不受國際重視的時候，有威廉和哈里這兩位「無敵」的年輕大使，實在令人「開心」。