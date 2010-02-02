伊战调查：英前大臣批政府

Image caption 肖特在伊戰開始的兩個月後辭職。

英國前國際事務發展大臣肖特周二（2月2號）在伊拉克戰爭特別調查小組的聽證會上進行作證。

肖特表示，前首相布萊爾的內閣被「誤導」認為伊拉克戰爭是合法的。

她說，前檢察總長戈德史密斯勛爵受到壓力，從而在入侵伊拉克之前改變了他的建議。

肖特女士指出，布萊爾「和他的伙伴們」決定了有必要進行戰爭，「所有的事情都是在期望一切如願的情況下進行的。」

肖特在2003年3月伊拉克戰爭爆發之後兩個月提出了辭職。

肖特在作證時對布萊爾持的批評態度十分明顯。她說，當時的政府內閣並不是真正「決策機構」，她還把議會稱為「橡皮圖章」。

另外這位前內閣大臣還指出，她被說服留任到2003年5月，原因是被告知在重建伊拉克問題上會有聯合國的介入。

在肖特結束了長達三個小時的作證之後，得到了在場觀眾的熱烈掌聲。

BBC國際事務記者拜爾斯指出，雖然肖特的作證並不是整個調查最富有戲劇性的一場，然而卻是至今為止最令人感興趣的。