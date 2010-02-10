英法官命令政府公布虐囚文件

Image caption 賓亞姆•穆罕默德因涉嫌接受基地組織訓練而被捕。

英格蘭上訴法庭裁定，外交部須公布英國居民可能在美國指使下遭虐待的文件。

美國對裁決深表失望，認為會影響美國繼續與英國分享情報的信心。

英國居民賓亞姆·穆罕默德2002年被巴基斯坦當局逮捕，最後被移送關塔那摩美軍基地囚禁。

他表示，英國當局清楚知道他在巴基斯坦關押期間在美國的指使下受到虐待。

英國上訴法庭三位最資深的法官周三（10日）下令外交部公布文件部分內容。

在文件中，美國中央情報局向英國情報部門介紹了穆罕默德被巴基斯坦關押期間受到的虐待情況。

英國外交大臣米利班德曾經企圖阻止公開這些文件，他在上訴失敗後表示，尊重裁決。

首相布朗的發言人表示，政府堅決反對虐待以及任何殘忍和不人道的行為。

英國國外情報軍情六處的負責人去年9月曾經向BBC說，英國情報機關不存在虐待行為，也沒有「合謀虐待行為」。