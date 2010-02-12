文化鸿沟：英国历史上的虎年

BBC中文網 鴻岡

《文化鴻溝》

2010年2月12日 最近更新： 2010年2月13日

俗話說，以史為鑒。虎年來臨，不妨回顧一下過去三百年中英國在虎年發生的一些重大和不太重大的事情。

紙老虎

1710：英國推出首部版權法，即所謂的《安妮法令》（Statute of Anne）。

之前兩個多世紀，印刷術傳播開來，出書起初卻需要得到君主頒發的許可證。但在17世紀的社會動蕩中這已不複存在，而後盜版書籍盛行。

這項立法宣稱要鼓勵學問，規定在一本書出版之後的頭21年中版權屬於作者，或向作者購買了版權的人，侵權者印發的每一頁罰款一便士。

提出法案和各種修訂意見的人難免各有動機，後來的學者們就此作了不少探討論述，對當年「版權」的含義與當今有何出入也提出質疑。

不過一般認為，這是世界第一部現代意義的版權法。

圖像加註文字， 《安妮法令》為知識產權法打下基礎。

與虎謀皮

1746：禁止蘇格蘭人穿格尼裙。

在1688年的英國「光榮革命」中被攆下王位的詹姆斯二世國王（King James II，1633 - 1701）來自蘇格蘭，那裏一直有人對他被女兒瑪麗和女婿威廉（William and Mary）取代耿耿於懷，時時在邊界北邊謀反，這便是所謂的詹姆斯起義（Jacobite Risings）。

1745年戰事再起，關鍵一戰於1746年在蘇格蘭東海岸的卡洛登（Culloden）打響，這次蘇格蘭起義軍蒙受致命打擊，蘇格蘭人暱稱美王子查理（Bonnie Prince Charlie，1720 -1788）的義軍領袖（詹姆斯二世的孫子）化裝為愛爾蘭女侍潛逃，此後大部分時間流亡法國。

卡洛登之戰是英國國土上的最後一戰。之後為了控制蘇格蘭，特別是高山部落的民族感召力，通過了《服裝法》（Dress Act），禁穿格尼裙等民族服裝，直到1782年廢除。（這一年趕巧也個是虎年。）

苛政猛於虎

1842： 英國開始推行所得稅。

實際上，在1803年和拿破崙打仗的年代英國就曾征收所得稅，但那是戰爭年代的特別措施。1842年恢復也曾說是臨時措施，不過所得稅再也沒有取消。

圖像加註文字， 查理王子化裝後乘船到達斯凱島，而後去了法國。

然而，真要把這說成是「苛政」對當時的皮爾首相（Sir Robert Peel，1788 - 1850）也許不太公正。

他推行所得稅向年收入150英鎊以上的人每鎊收入抽稅7便士，當時每鎊含240便士，所以相當於2.9%的稅率。鑒於那個年代的150鎊購買力相當於現在1.3萬或1.4萬鎊，所以社會最底層是免稅的。

征收所得稅後，皮爾的政府取消了糖和其他一些食物的進口稅。他本人最出名的政策也正是取消糧食進口稅，種糧食的不贊成，但城裏吃糧食人，以及給他們發工資的人卻擁護。

虎踞龍盤

1854：捲入克里米亞戰爭。

克里米亞戰爭當初是俄國和現在土耳其的前身奧斯曼帝國之間的戰爭，後來英國、法國相繼捲入，以防奧斯曼帝國垮台讓俄國變得太強大，1856年戰爭以俄國的失敗告終。

這次戰爭堪稱第一次現代化戰爭，用火車運兵，並首次動用鐵甲船和爆炸性炮彈，在新聞報道方面也首次有泰晤士報記者發電報報道戰事，同時也揭露了戰爭的殘暴。

圖像加註文字， 南丁格爾(Florence Nightingale)去克里米亞戰地醫院志願照料傷病員受到巨大衝擊，在1860年創辦世界第一所護士學校。

英國雖為勝方但軍隊傷亡慘重，部分原因是指揮拙劣，很多人並非陣亡而是因為飢餓和戰地醫院惡劣衛生條件而死的，之後導致了軍隊改革，也為當代戰地醫護奠定了基礎。

照紋畫虎

1902：第一個因為留下指紋而判罪的人。

這一年倫敦一戶人家夜間被盜，丟了幾個台球。搜索現場的一名警官發現小偷破窗而入的地方有幾個清晰的手指紋痕跡，便聯絡了倫敦警察局蘇格蘭場（Scotland Yard）一年前剛剛設立的指紋部。

指紋部發現這和不久前監獄釋放出來的41歲建築工哈里· 傑克遜（Harry Jackson）手紋相仿，經過再次驗證，確認無疑，在法庭審判中說服了陪審團，致使傑克遜被判有罪，這次判刑七年。

虎年發生的其他事當然還多得很，第一次世界大戰爆發的1914年，英國全國大罷工發生的1926年也都是虎年，你要覺得還有什麼讓你格外遺憾的遺漏，歡迎留貼分享。