机场全身扫描合法性遭到质疑

Image caption 人體全身掃描被認為是反恐的重要工具

英國機場已經開始使用可以看到旅客「裸體」輪廓的安檢掃描設備，但這麼做可能「並不合法」。

英國平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commision）表示，目前在英國一些機場使用的人體掃描設備可能會違反有關人權的法律。

在去年聖誕節發生針對美國西北航空公司航班的未遂自殺式炸彈攻擊事件之後，英國倉促做出了在機場對旅客做全身安全掃描的決定，目前使用這一技術的機場包括倫敦希斯羅機場和曼徹斯特機場。

去年12月25日，尼日利亞男子阿卜杜勒穆塔拉搭乘從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律的美國西北航空客機，試圖在飛行途中引爆藏在內褲裏的炸彈，沒有獲得成功。

支持與反對

安全專家認為，人體掃描設備可以透過衣服顯示整個人體的圖像，從而發現暗藏的炸藥。

但是人權活動人士指出，他們擔心旅客的個人隱私遭到破壞，也擔心穆斯林旅客會不公平地遭到更多的檢查。

人權監督機構英國平等與人權委員會寫信給英國交通大臣阿多尼斯說，現在明顯缺乏確保人體掃描以合法、公平和沒有歧視的方式運作的法律保證。

但是英國交通部作出回應表示，他們會致力於保證所有的安檢方法以合法、合理和不含歧視的方式得到執行。