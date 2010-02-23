伦敦传奇录音棚的命运

Image caption Abbey Road錄音棚

Abbey Road錄音棚在英國流行音樂史上佔有重要的地位，曾替披頭士樂隊（Beatles）等重量級樂團錄製了無數冠軍專輯。不過，由於EMI公司深陷財務危機，這間傳奇錄音棚曾經面臨被公開出售的命運。近日，EMI出面闢謠，否認他們有出售Abbey Road錄音棚的計劃。

早先有關錄音棚要被賣掉的消息讓英國樂迷們捏了一把汗，他們在社交網站Facebook上發起聯署希望可以挽救這間傳奇錄音棚。國民信托組織（National Trust）表示正在考慮實施購買計劃，甚至音樂劇巨匠韋伯（Andrew Lloyd Webber）也對收購Abbey Road錄音棚表示出興趣。

不過，EMI公司於周日發表聲明，明確表示他們不會考慮出售坐落在倫敦St John」s Wood Abbey路3號的錄音棚。

復活計劃

出於對於媒體記者各種猜測的回應，EMI公司表示最近確實在與一些第三方機構進行接觸，希望可以找到資金對錄音棚開展「復活計劃」。

公司發言人稱，「Abbey Road錄音室幾年以來一直賠錢，然而我們正在努力，希望通過一系列計劃使其復活，扭虧為盈。這些計劃的確需要注入新的資金。在去年年中，確實有買家願意出高價購買這間錄音室，但是最終我們將其拒絕，因為我們堅信Abbey Road錄音棚應該歸EMI所有。

英國天團披頭士樂隊，有90％的作品都在這裏錄製，1969年的專輯《Abbey Road》更是因工作室而得名。1929年，EMI公司花10萬英鎊購買了這處房產，並將其打造成世界聞名的錄音棚。這裏不僅接待了披頭士、平克·佛羅伊德（Pink Floyd）等搖滾樂團和愛德華·艾爾加爵士（Sir Edward Elgar）等作曲大師，就連哈利·波特等電影配樂，都是在這個錄音棚完成。