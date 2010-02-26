入籍英国移民人数暴增近六成

Image caption 入籍人數激增或許與英國計劃實施更嚴格的移民政策有關。

新的統計數據顯示，去年入籍英國的人數同比激增58%，共有近20.4萬名外國人獲得英國護照。

這是年度入籍英國人數首次突破20萬大關，遠超出2007年16.4萬的高峰紀錄。

英國保守的《每日電訊報》分析說，不少移民擔心明年計劃實施的新政策會增加入籍英國的難度，導致出現這一激增現象。

此外，去年獲得英國永久居留權的人數也增長30%，約達20萬。

令人費解的是，儘管英國經濟因為金融危機陷入蕭條，因工作目的來英國的外籍人持續增加至8.1萬。此前兩年這一數據分別為6萬和3.7萬人。

學生簽證

英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據還顯示，英國實施的簽證打分制度並沒有阻擋外國學生來英國，去年獲得學生簽證的人數達到創紀錄的約27.4萬人。

其中，2009年最後三個月的學生簽證發放出現「井噴」，暴增92%接近6.2萬個。

英國影子內閣移民事務大臣戴米恩·格林（Damian Green）說：「很明顯，移民在工黨政府的執政期內已完全失控。英國有兩百萬人因為經濟衰退而失業，但工作簽證數量持續增加，英國工作給英國人的口號只是一紙空談。」

不過，英國移民事務大臣菲爾·伍勒斯（Phil Woolas）說：「2009年最後三個月的申請避難人數是自1990年代以來最少的。英國的淨移民人數在減少，英國的邊境控制越來越強。」