英國各大報章今天的頭條新聞取材不盡相同，有國際消息也有本地消息。中國消息方面，中國重慶市市委書記薄熙來的打黑行動引起了關注。

薄熙來與2012權斗

《金融時報》今天對中國重慶市委書記薄熙來和中國2012年的權力鬥爭作出了整版的分析。

該報說，薄熙來在過去六個月風風火火地在重慶市大搞「打黑風暴」，顯示了2012年中共領導層新老交接的鬥爭已經展開，屆時九名政治局成員中可能有七人需要替補。

該報援引新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授黃靖說，薄熙來試圖為重返北京鋪路。這是精心計算的風險博弈，試圖進入第五代領導層。

《金融時報》說，此外，薄熙來喜歡帶頭唱革命歌曲，讓人想起毛澤東時代的象徵。

該報說，重慶市的打黑運動讓部分中國領導人感到尷尬。政治局常委賀國強和有機會更上一層樓的廣東省委書記汪洋都是前重慶市委書記，他們現在都面對人們的質疑，為什麼能讓黑幫犯罪發酵。

這篇分析還說，薄熙來的打黑工程還讓國家主席胡錦濤感到不安，因為全國都要求進行重慶式的打擊黑幫與官僚勾結，讓人感到北京的反腐動作乏力。

《金融時報》說，在2012到2013年的過渡期間，預料有5到7名政治局常委退休，也就是說有大量空缺讓人們角逐。分析家相信其中一個空缺是薄熙來努力的目標。

該報說，一些分析家認為中國政治生態中已經感受到這種角逐氣氛。也許這就是為什麼北京最近採取積極外交動作，以及大力壓制異議人士，以免讓人看來軟弱。

Image caption 英國要求卡爾扎伊尋求和平談判。

阿富汗的和平

《衛報》的頭條標題是「英國告訴卡爾扎伊：現在開始和平談判」。

《衛報》說，正當人們擔心阿富汗戰爭因為喀布爾政府無能和缺乏政治眼光而拖延，使更多英國軍人喪生之際，英國將敦促阿富汗政府加大力度尋求和平談判。

報道說，英國外相米利班德將在美國發表演說，闡述倫敦方面對阿富汗總統卡爾扎伊政治解決方案的擔憂。

該報說，一些英國官員估計，除非向阿富汗政府施加更大壓力，否則卡爾扎伊倡議在本月底開始的大和平委員會只會淪為公關手段而已。

空中加油機

《金融時報》說，歐洲國家指責華盛頓在美國空軍購買空中加油機的招標時玩弄手段。

報道說，美歐之間一場關於保護主義的爭吵開始顯露。歐洲國家指責美國在這事上有不公平競爭。

EADS和美國合伙方諾斯羅普•格魯曼公司退出了此次競標。它們表示，美方的招標規則旨在偏袒其競爭對手波音所提出的方案。

英、法、德等國及歐盟委員會暗示原本對美國空軍供應179架空中加油機的價值500億美元的軍購競標失敗後，可能加以反擊。

病人的醫療記錄

《每日電訊報》報道，英國全國保健服務沒有徵得同意就把病人的醫療記錄上網。

報道說，根據計劃，不願意自己的資料被放置在電腦系統的人可以選擇退出。但是醫生們指責政府匆忙推行計劃，讓病人在事前無法反對。

報道說，這項世界最大的計劃，最終將會儲存超過5千萬名病人的個人紀錄。

Image caption 維納布爾斯年僅10歲時伙同玩伴殺害了一名兩歲男童

「被忽略了的危險人物」

《泰晤士報》說，重新被捕入獄的17年前少年殺童兇手維納布爾斯的精神治療報告形容他的「危險性可以被忽略」。

報道說，這份讓少年殺童兇手維納布爾斯得以釋放並獲得新身份生活的報告結論認為他對公眾的危害「微不足道」。

這份在2000年完成的報告說，維納布爾斯有「突出的心理進展」，並且與他殺害兒童的恐怖謀殺案解脫開來。

報道說，該報告促請當局釋放維納布爾斯，而不是把他轉送其他監獄，以免他沾染不良習氣。

印度女權

《國際先驅論壇報》在頭版中央刊登了一幅大圖，圖中一些印度婦女政治領袖在印度國會門外歡快起舞，慶祝上議院周二通過法案，修改憲法讓全國及邦立法機構有三分之一席位給與女性。一些以世襲為基礎的政黨試圖阻礙通過法案，威脅退出聯合政府。

中國繼續購買美國債

《金融時報》報道，中國國家外匯管理局局長易綱說，中國對美國國債的投資「每天」都在繼續，這個問題不應被政治化。國家外匯管理局管理著中國高達2.4萬億美元的外匯儲備。

報道援引易綱周二說，中國對美國國債的投資屬於「市場投資行為」。