《舞动人生》何能席卷全球？

2010年3月23日

圖像加註文字， 《舞動人生》音樂劇已熱演5年。

根據電影《Billy Elliot》（舞動人生）改編的同名音樂劇已經上演了五個年頭，在舞台上經久不衰，得到無數觀眾的喜愛。

自音樂劇《Billy Elliot》首演以來，至今全世界共有450萬觀眾走進戲院欣賞該劇。這個有關11歲的礦區小男孩如何成長成為芭蕾舞演員的故事可謂一部現代傳奇。

這個英國味兒十足的音樂劇曾經轟動紐約百老匯。在第63屆托尼獎（Tony Awards）頒獎典禮上，《Billy Elliot》成為當晚最大贏家，囊括最佳音樂劇、導演及男主角等10個獎項。今年，該劇還將在韓國等地上演，並巡迴至多倫多、日本、德國及荷蘭等國。

如今，「Billy Elliot效應」已經成為人們日常語匯中的一部分。人們通常用這個詞來形容那些來自貧困家庭卻勇於表達自我的孩子。

從銀幕到舞台

圖像加註文字， 《舞動人生》音樂劇已經在世界很多國家上演。這是幾位韓國小演員的表演。

英國作家裏·霍爾（Lee Hall）與導演斯蒂芬·道德利（Stephen Daldry）共同創作的電影《Billy Elliot》在當時取得了巨大的成功，榮獲大小獎項無數，更是獲得了奧斯卡大獎的三項提名。英國老歌手、作曲家埃爾頓·約翰（Elton John）為這部電影最終得以搬上舞台起到了關鍵作用。

他說，他之所以毫不猶豫願意為《Billy Elliot》創作音樂，是因為看影片《Billy Elliot》後非常感動，使他聯想到自己跟父親的關係：他的父親希望他找一份養家糊口的工作，但他卻酷愛音樂。

音樂劇最讓人感動的一幕是Billy獨自站在聚光燈下，訴說著為何芭蕾讓他如此心馳神往，甚至改變了他的人生。這段獨白讓Billy這個角色與台下的觀眾緊緊地聯繫在一起，也讓這部音樂劇充滿力量與情感。

全世界曾經飾演過Billy的小演員們大概有30多位，他們和參加演出的其他演員們都是受「Billy Elliot效應」的影響才取得了如此出色的成績。