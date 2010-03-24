万维网之父领导新网络研究

2010年3月24日

圖像加註文字， 萬維網發明者之一蒂姆•伯納斯•李爵士(Sir Tim Berners-Lee)

在各位心中，英國可能不是互聯網發展的核心，可是，這種情況可能快將出現改變：英國首相布朗本周宣佈，將設立一所新的網絡科學研究院（Institute for Web Science），並由有萬維網之父稱號的蒂姆·伯納斯·李爵士（Sir Tim Berners-Lee）領導。

英國商業、創新及技術部（Department for Business, Innovation and Skills）表示，由牛津大學（Oxford University）和南安普敦大學（Southampton University）合辦的網絡科學研究院獲得3000萬英鎊的專項資金，並將致力於幫助英國在科技行業創造大量新就業機會 。

布朗表示，該研究院將致力於互聯網新技術及其商用的研究工作，並進一步鞏固英國在這方面的領先地位。

他同時表示，該機構將通過開發智能手機應用或者互動地圖等方式將政府的數據提供給公眾使用。布朗並承諾保證所有的英國人在2020年都能夠接入高速寬帶。

蒂姆·伯納斯·李爵士將與南安普敦大學電子與計算機科學學院（School of Electronics and Computer Science）的尼格爾·沙德博爾特教授（Nigel Shadbolt）共同擔任英國網絡科學研究院的領導職務。

商業橋樑

布朗首相也高度評價了語義網和關聯數據（Semantic Web and Linked Data）科技。

他說，「新一代的網絡（Web）基於一個簡單的理念，然而我相信它擁有巨大的潛能，具有革命性。」

沙德博爾特教授表示，「網絡是現代社會最重要的發明之一。我們必須了解互聯網是如何形成的，並預見它的發展以及對未來社會與經濟的影響。」

他還補充道，「網絡科學研究院將成為研究與商業的橋樑，推廣新科技並將其商業化。」