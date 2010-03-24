英伦随笔：上班看黄网

Image caption 看《蝸居》也便罷了，為什麼要冒險上黃網？

沒有互聯網的年月，我們曾經靠喝茶聊天、看報紙、下象棋消遣辦公室的枯燥。有了互聯網，就開闢了新天地。

近日，安徽含山縣一批幹部職工因為上班時間玩網絡遊戲、打牌受到嚴肅處理。上個月，浙江溫州暗訪發現五十多人上班時間在QQ聊天、玩電腦遊戲。去年底，溫州還查處了一批公務員，在辦公室上QQ農場種菜、炒股、聊天，還有一些人居然在看電視連續劇《蝸居》!

看《蝸居》至少不會為人不齒。但是，香港環境保護署一名助理署長被揭發每天花近六個小時在辦公室瀏覽色情網站；首席環保主任被發現謊稱加班、留在辦公室上黃網。

家家都有電腦，為什麼有人要冒這個被曝光、恥笑、丟官罷職甚至刑事處罰的險呢？

審計署長審什麼？

3月17日，威爾士前審計署署長傑瑞米·科爾曼（J Colman）在卡迪夫一家法庭出庭。他總計面對14項指控。

科爾曼仕途風流，做到署長地位，年薪17萬英鎊。今年已經61歲，原本就等著退休享清福了。但是，今年2月的一天，知情者向警方報告，科爾曼在辦公室的一台便攜電腦中存儲了大批色情照片。轉天，警察就把他帶走了。科爾曼已經辭職，之後又被正式控罪。

威爾士檢控官馬克·埃文思（M Evans）說，科爾曼的犯罪行為非常嚴重（科爾曼控罪中包括製作、加工虐童的照片），而他曾經擔任威爾士審計署署長的要職，「只能讓人更加痛心」。

課間休息老師幹什麼？

痛心完了，英國最大的教師網TES上周披露的一起案件，讓我更加堵心。

馬爾科姆·斯科特（M Scott）在一所成績很好的中學作工科老師，職業發展一帆風順、人緣很好，已經收到校長加薪晉職的許諾。

但是，斯科特有一個見不得人的小「秘密」：他曾經多次登陸學校的電腦，瀏覽色情網頁。其中經常訪問的一個網頁，倒是很符合老師的工作性質：給裸體女人打分。

後來，斯科特被同事抓住了，警方介入了調查。英格蘭教學委員會給了他剝奪教學資格兩年的處分。

Image caption 科爾曼的仕途畫上了醜陋的句號。

「五分之一上黃網」

有報道說，在英國，雇員上班時間看黃網的現象很普遍。幾個月前，女權機構副西特協會（Fawcett Society）發表過一份題為《性工業滲透進入辦公場所》的報告。報告指出，五分之一的男性雇員承認，曾經在上班時間瀏覽色情網站。

有統計數字顯示，現在互聯網流量中有一半都與性有關。2005年的一項調查說，年齡在25-49歲的男性當中，四分之一在受訪前一個月內從色情網站下載過圖片。同時，美國賓西法尼亞大學的調查還顯示，互聯網上的性流量中，70%都出現在上班時間。

英國有人力資源專業人士指出，辦公室中的色情已經成了商家「董事會一級」最擔心的現象之一。

隨著帶寬越來越寬、速度越來越快、硬盤空間越來越大、便攜存儲越來越小，再加上有拍照、錄像功能的手機人手一份，誰都有可能快速瀏覽、下載、存儲圖像和視頻。

辦公室還是桑那浴？

高官、教師、白領，不能說沒有智商。不管個人生活有什麼隱秘、癖好或者狂症，為什麼會蠢到不分時間、場合的地步？

「英格蘭咨商和心理治療協會」的心理醫師菲利普·霍德森（P Hodson）告訴教師網，這種行為是「對世界缺乏正確認識」的表現，當事人或者是「像小孩子一樣缺乏判斷力」或者「根本就不把心放在正事上」。

但是，傑森·麥克科萊恩（J McClain）卻認為，和吸毒、抽煙、喝酒一樣，上班看黃網也是應付工作壓力過重的一種手段。麥克科萊恩本人也曾有「毛片癮」，現在的職業是幫助別人戒癮。他說，「無聊、壓抑的時候，對能夠偷窺一眼的期盼，可以使人暫時忘卻心中的煩惱」。

有消息稱，被曝光的香港環境署助理署長給政府寫了一封長達十頁的回應信，表示自己正是因為壓力太大了才瀏覽色情網頁減壓。

你以為辦公室是桑那浴、搓腳房？

上班看黃網的人，恐怕不知道「要想人不知、除非己莫為」的中國古訓。總覺得自己高明、永遠也不會被人抓住，恐怕也是敢冒險的原因之一。

「屋子裏的大象」

Image caption 互聯網上充滿了「誘惑」。

中國那一批被查出上班時間上網不務正業的人分別受到了寫檢查、扣發獎金、通報批評、辭退等處分。

最近，英國一家公司的老闆把「辦公室中的性」形容為「屋子裏的大象」，誰都看得見，但誰也不敢惹；真想和大象叫板，也不知道怎麼辦。

有人力資源專業人士將其歸咎為許多公司仍然沒有對雇員工作時間上網做出明確、詳細的規定，抓住了也沒辦法。察看員工電子郵件？可能反倒會被員工告侵犯隱私；開除？員工會以受到不公正待遇為由把老闆帶上仲裁法庭。

也有軟件人士認為，現在商家迫切需要的是更加有效、成本合算、又不會影響正常業務的監控軟件。

隨著便攜電腦、無線聯網的普及，辦公室和家庭的界限越來越模糊。從查閱個人郵件、登陸社交網站到瀏覽、下載色情網頁，上班族肯定會繼續佔公家的便宜。

在英國，瀏覽色情網頁，只要不露骨就不算犯法。但是，課間休息老師看黃網，返回教室後，會不會「另眼相待」面前正值青春發育期的少男、少女？

（蘇平，2010年3月24日 倫敦）