为缓和关系 中美各自都要踩刹车

《國際先驅論壇報》今天發表了美國喬治城大學教授庫普單（Charles Kupchan）的文章，標題是「舒緩中美關係的緊張」。文章建議北京和華盛頓都給對方多一點空間來對付各自國內「莽撞分子」。

作者認為，儘管雙方頻繁發生激烈的言辭交鋒，目前的問題不涉及國家根本利益的衝撞，而是各自國內局勢的壓力迫使兩國領導人不得不捲入這輪毫無建設性的睚眥必報的操練。

作者指出，要想在這種局勢下取得雙贏的結果，美、中兩國的政治人士都必須透過迷霧看清真相。中國領導人應該看到，人民幣升值符合中國利益。北京在這個問題上遲疑的原因除了國內的出口商強力阻撓，華盛頓的壓力也很重要，因為它助燃了中國的民族主義情緒。

對奧巴馬政府來說也一樣，美國要求人民幣升值並非沒有道理，但不應該通過以勢壓人的辦法來達到目的。問題在於奧巴馬總統也受到國內鷹派的壓力，必須擺出強硬姿態。

打破僵局的做法是華盛頓和北京相互容忍，採取一些讓對方在國內有更多迴旋餘地的行動，比如美國放鬆一點對華技術出口限制，建議美中在綠色科技和資源管理方面合作研發，並停止公開批評北京的匯率政策，而是通過G20這個平台操作。

北京可以投桃報李，支持美國可能對伊朗實施更嚴厲的制裁，並放鬆對網絡言論自由的鉗制。這些姿態可以為北京贏得更有利的位置來調整匯率，從而進一步減少摩擦。

作者指出，雖然美中尚無地緣政治衝突，但按照目前雙方所走的道路，很可能意見分歧會變成危險的比拼。雙方現在都應立刻踩剎車。

無多數議會

《衛報》和《每日電訊報》頭版頭條都宣稱，在即將舉行的大選中，即使結果是無多數議會(hung parliament)，首相布朗也能保住官位。

這是因為根據一項預防英鎊在出現無多數議會狀況時受衝擊的應急計劃，國會議員有18天時間來組閣，期間布朗仍行首相之責。

《每日電訊報》說，政府高層正在敲定應急計劃的一些細節，確保在緊急狀態下一個聯合政府能夠順利就職。

這個計劃是為了防止出現無政府狀態或必須立刻舉行第二次選舉的情況。

由於立法程序複雜，而保持穩定又至關重要，布朗即使以幾票之差落選也可能需要在唐寧街10號多呆幾周。

《衛報》報道說，這個應急計劃首次允許行政機構為工黨或保守黨與少數黨派安排有關組建聯合政府事宜的會談。公務員不得提出政策建議，但可以就不同黨派的政策出現重疊的部分提供報告。

癌症報告

《衛報》和《每日電訊報》都在頭版報道了有關癌症診治的消息，但《衛報》的報道說，誤診、錯診和治療延誤危及英國成千上萬名乳癌患者的健康和生命。這篇獨家報道引述了英國全民醫療保健服務機構的一項調查的結果，並列出諸多案例。

《每日電訊報》的頭版文章引述另一項調查報告的結果說，乳癌掃描利大於弊。近幾個月來許多人批評說，乳癌掃描誤診率過高，導致成千上萬人接受了不必要的癌症治療。但這項調查的結果發現，乳癌掃描的誤診率是三分之一，即掃描顯示三例懷疑乳癌的病例中，兩例正確，一例誤診。

銀行變相盤剝

《泰晤士報》今天的頭版消息是英國消費者權益機構指責各大銀行以隱蔽的手段通過免稅儲蓄計劃每年從儲戶那裏「盤剝」30億英鎊。

報道說，「消費者聚焦」監督組織已經向政府有關部門提出正式投訴，指控銀行把免稅儲蓄賬戶的利率壓低到變相盤剝的程度，而且還設立障礙阻止客戶轉賬。政府必須在90天內做出回應。

文章以醒目的方式點名主題：皇家蘇格蘭銀行旗下一分支機構的免稅現金儲蓄賬戶（cash ISA）的利率是0.05%。英國今年2月份的通脹率是2%。

報紙的內頁還有大篇幅詳細報道和評論，揭露大銀行的「骯髒伎倆」。