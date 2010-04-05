布莱尔家面包烤焦触动火警

Image caption 百年古屋受到當地消防隊的特殊保護。

白金漢郡消防站的四輛消防車緊急出動，前往英國前首相布萊爾（Tony Blair）的家中救火。到場才得知觸動火警的原來是烤焦的麵包。

英國前首相布萊爾的妻子切麗（Cherie）在位於白金漢郡（Bukinghamshire）郊區沃頓安德伍（Wotton Underwood）17世紀的別墅內為家人凖備早餐時，不慎將麵包烤到焦黑冒煙，引發屋內火警警鈴，4部消防車在接到警報後緊急出動。

白金漢郡消防及救援隊（Buckinghamshire Fire and Rescue Service）發言人表示，消防人員已經告訴布萊爾一家有關防火的安全知識。

布萊爾的發言人說，由於布萊爾一家居住的宅子有數百年歷史，屬於一級保護住宅，因此屋內的煙霧感應器和當地的消防隊「自動連接」起來。

濃煙密布

發言人還說，「其實當布萊爾夫人發現屋內只出現煙霧，並沒有引起火災時，立刻給消防隊打電話，告訴他們不必出動。不過，打電話時，消防隊員們已經在路上了。」

虛驚一場讓切麗感到非常尷尬，不過她還是對消防隊員們表示非常感謝。

白金漢郡消防及救援隊的發言人還表示，在接到火警後，來自哈登漢姆（Haddenham）和艾爾斯伯裏（Aleysbury）的三隊消防員立刻前往布萊爾的住宅，另一隊來自牛津郡（Oxfordshire）的救火隊員在半路上接到通知返回。

最後，消防隊員們用扇子解決了廚房內的濃煙，也告訴了布萊爾夫人防火的安全知識。