布朗宣布工党竞选纲领 誓言“革新”英国

Image caption 英國首相布朗在伯明翰的一次工黨集會上宣佈競選綱領。

英國首相布朗周一（12日）在執政工黨的競選綱領中承諾，如果得以連任將不會提高公民個人所得稅，而且會通過繼續改革來「重新塑造」英國。

布朗說，如果工黨能夠連續第四次執政，他們將以「不懈的改革者」的姿態在金融市場服務和公共服務等領域深化改革。

工黨競選綱領內容還包括要提高法定最低工資水平，將每個新生兒父親的法定休假日從目前的兩個星期增加到四個星期，並且從2012財政年度起為每個有新生兒的家庭增加每周價值四英鎊的免稅指標。

工黨在民意調查中仍然落後於第一大反對黨保守黨。布朗首相在伯明翰的一次集會上發表演說稱，工黨面臨著「關係生死存亡」的鬥爭。

布朗說：「未來要麼是進步的，要麼就是保守黨的，二者無法共存」。

他抨擊保守黨呼籲選民支持變革的競選綱領只是「空洞的口號」；他表示只有工黨才能為英國的未來凖備了最切實可行的規劃。

反駁聲音

英國大選競選日程進入第二個星期，各黨派紛紛出籠施政綱領。保守黨將在周二，自民黨在周三分別推出自己的競選綱領。

保守黨批評工黨的競選綱領沒有改變任何事情。第二大反對黨自由民主黨也批評說，工黨繼續執政不會帶來稅收和政務上的任何革新。

自民黨黨魁克萊格在接受BBC採訪時表示，工黨的這些保證1997、2001和2005大選前都作出過，毫無新意。

保守黨議員格雷凌也批評說：「他們又故技重演了。永遠都是選前保證一大堆，選後卻從來無法兌現諾言。」