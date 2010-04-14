剑桥学生会教授钢管舞
- 2010年 4月 14日
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劍橋學生聯合會（Cambridge Union Society）近日透露，將開設鋼管舞課，幫助學生解壓，以應對即將開始的夏季考試。
授課地點將設在學生會大樓的藍廳（Blue Room）。這是一個有著悠久歷史的大廳，一般用於辯論會，英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）、中國的達賴喇嘛(Dalai Lama)和前南非大主教杜圖（Desmond Tutu）都曾在這裏高談闊論。
課程信息
課程將於4月25日下午6時開始，每小時收費2英鎊，一共四期，但目前僅對女性會員開放。
- 課程要求學員上課時穿運動鞋或赤腳。
- 上課期間，非學員不得進入課堂或在課堂附近觀望。
- 學生會承諾，如有需求，將考慮開設男生班。
旨在快樂健身
學生會娛樂部負責人表示，開設鋼管舞課程可能會引發爭議，但目的僅僅是為讓女性學員們開開心心健身而已。
學生會新聞辦公室負責人說：「該課程並非在貶低女性，而是為女性學生提供了一個非常棒的運動場所。
「那些指責學生會對女性持有沙文主義的人才是在侮辱女性，這樣的說法可笑之極。」